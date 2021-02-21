TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.
TRT EBA TV lise 21 Şubat 2021 Pazar yayın akışı
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10 MATEMATİK-11 LİSE
10:30 TARİH-11 LİSE
10:40 FİZİK-11 LİSE
10:50 FELSEFE-11 LİSE
11:00 COĞRAFYA-11 LİSE
11:10 KİMYA-11 LİSE
11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10 MATEMATİK-12 LİSE
12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40 FİZİK-12 LİSE
12:50 TENEFÜS
13:00 COĞRAFYA-12 LİSE
13:10 KİMYA-12 LİSE
13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40 TARİH AYT HAZIRLIK
14:50 TENEFÜS
15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK
16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
19:10 MATEMATİK-11 LİSE
19:30 TARİH-11 LİSE
19:40 FİZİK-11 LİSE
19:50 FELSEFE-11 LİSE
20:00 COĞRAFYA-11 LİSE
20:10 KİMYA-11 LİSE
20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE
20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
21:10 MATEMATİK-12 LİSE
21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
21:40 FİZİK-12 LİSE
22:00 COĞRAFYA-12 LİSE
22:10 KİMYA-12 LİSE
22:20 İNGİLİZCE-12 LİSE
22:30 BİYOLOJİ-12 LİSE
22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
22:50 TENEFÜS
23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
23:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK
23:40 TARİH AYT HAZIRLIK
23:50 TENEFÜS
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