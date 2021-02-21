TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 21 Şubat 2021 Pazar yayın akışı

09:50 EBA SPOR 10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 10:10 MATEMATİK-11 LİSE 10:30 TARİH-11 LİSE 10:40 FİZİK-11 LİSE 10:50 FELSEFE-11 LİSE 11:00 COĞRAFYA-11 LİSE 11:10 KİMYA-11 LİSE 11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE 11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE 11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 11:50 TENEFÜS 12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 12:10 MATEMATİK-12 LİSE 12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 12:40 FİZİK-12 LİSE 12:50 TENEFÜS 13:00 COĞRAFYA-12 LİSE 13:10 KİMYA-12 LİSE 13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE 13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE 13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 13:50 TENEFÜS 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK 14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 14:40 TARİH AYT HAZIRLIK 14:50 TENEFÜS 15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK 15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK 15:40 KİMYA AYT HAZIRLIK 15:50 TENEFÜS 15:50 TENEFÜS 16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK 16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK 16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK 16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK 17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 19:10 MATEMATİK-11 LİSE 19:30 TARİH-11 LİSE 19:40 FİZİK-11 LİSE 19:50 FELSEFE-11 LİSE 20:00 COĞRAFYA-11 LİSE 20:10 KİMYA-11 LİSE 20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE 20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 20:50 TENEFÜS 21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 21:10 MATEMATİK-12 LİSE 21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 21:40 FİZİK-12 LİSE 22:00 COĞRAFYA-12 LİSE 22:10 KİMYA-12 LİSE 22:20 İNGİLİZCE-12 LİSE 22:30 BİYOLOJİ-12 LİSE 22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 22:50 TENEFÜS 23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK 23:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 23:40 TARİH AYT HAZIRLIK 23:50 TENEFÜS

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