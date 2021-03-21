TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise 21 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK 16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK 16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK 17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 17:10 MATEMATİK-11 LİSE 17:30 TARİH-11 LİSE 17:40 FİZİK-11 LİSE 17:50 FELSEFE-11 LİSE 18:00 COĞRAFYA-11 LİSE 18:10 KİMYA-11 LİSE 18:20 İNGİLİZCE-11 LİSE 18:30 BİYOLOJİ-11 LİSE 18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 18:50 TENEFÜS 19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 19:10 MATEMATİK-12 LİSE 19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 19:40 FİZİK-12 LİSE 20:00 COĞRAFYA-12 LİSE 20:10 KİMYA-12 LİSE 20:20 İNGİLİZCE-12 LİSE 20:30 BİYOLOJİ-12 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 20:50 TENEFÜS 21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK 21:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 21:40 TARİH AYT HAZIRLIK 21:50 TENEFÜS 22:00 FİZİK AYT HAZIRLIK 22:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK 22:30 KİMYA AYT HAZIRLIK 22:50 TENEFÜS 23:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK 23:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK 23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK 23:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK BİYOLOJİ AYT HAZIRLIKGEOMETRİ AYT HAZIRLIKFELSEFE AYT HAZIRLIKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSEMATEMATİK-11 LİSETARİH-11 LİSEFİZİK-11 LİSEFELSEFE-11 LİSECOĞRAFYA-11 LİSEKİMYA-11 LİSEİNGİLİZCE-11 LİSEBİYOLOJİ-11 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSETENEFÜSTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSEMATEMATİK-12 LİSET.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSEFİZİK-12 LİSECOĞRAFYA-12 LİSEKİMYA-12 LİSEİNGİLİZCE-12 LİSEBİYOLOJİ-12 LİSEDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSETENEFÜSTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIKMATEMATİK AYT HAZIRLIKTARİH AYT HAZIRLIKTENEFÜSFİZİK AYT HAZIRLIKCOĞRAFYA AYT HAZIRLIKKİMYA AYT HAZIRLIKTENEFÜSBİYOLOJİ AYT HAZIRLIKGEOMETRİ AYT HAZIRLIKDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIKFELSEFE AYT HAZIRLIK

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesiında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV liseiçerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TVtesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise