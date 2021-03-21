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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merakla takibe aldığı TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 21 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 21 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

16:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

17:10

MATEMATİK-11 LİSE

17:30

TARİH-11 LİSE

17:40

FİZİK-11 LİSE

17:50

FELSEFE-11 LİSE

18:00

COĞRAFYA-11 LİSE

18:10

KİMYA-11 LİSE

18:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

18:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

18:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

18:50

TENEFÜS

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

19:10

MATEMATİK-12 LİSE

19:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

19:40

FİZİK-12 LİSE

20:00

COĞRAFYA-12 LİSE

20:10

KİMYA-12 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

20:50

TENEFÜS

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

21:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

21:40

TARİH AYT HAZIRLIK

21:50

TENEFÜS

22:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

22:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

22:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

22:50

TENEFÜS

23:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

23:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

23:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

23:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise



Son Güncelleme: 21.03.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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