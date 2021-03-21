TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise 21 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf
16:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
17:10MATEMATİK-11 LİSE
17:30TARİH-11 LİSE
17:40FİZİK-11 LİSE
17:50FELSEFE-11 LİSE
18:00COĞRAFYA-11 LİSE
18:10KİMYA-11 LİSE
18:20İNGİLİZCE-11 LİSE
18:30BİYOLOJİ-11 LİSE
18:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
18:50TENEFÜS
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
19:10MATEMATİK-12 LİSE
19:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
19:40FİZİK-12 LİSE
20:00COĞRAFYA-12 LİSE
20:10KİMYA-12 LİSE
20:20İNGİLİZCE-12 LİSE
20:30BİYOLOJİ-12 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
20:50TENEFÜS
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40TARİH AYT HAZIRLIK
21:50TENEFÜS
22:00FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:30KİMYA AYT HAZIRLIK
22:50TENEFÜS
23:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise
Son Güncelleme: 21.03.2021 00:00