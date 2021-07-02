İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 2 Temmuz 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 00:18
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 2 Temmuz 2021 Cuma

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “2 Temmuz 2021 Cuma EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

2 Temmuz 2021 Cuma TRT EBA TV lise yayın akışı

16:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:30COĞRAFYA-9 LİSE

17:00 KİMYA-9 LİSE

17:30COĞRAFYA-10 LİSE

18:00KİMYA-10 LİSE

18:30COĞRAFYA-11 LİSE

19:00KİMYA-11 LİSE

19:30COĞRAFYA-12 LİSE

20:00KİMYA-12 LİSE

20:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

21:00AKAİD-11 LİSE

21:30TEFSİR-11 LİSE

22:00HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMALAR-11 LİSE

22:30MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

23:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

23:30MUHASEBE VE FİNANSMAN

2 Temmuz 2021 Cuma TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

2 Temmuz 2021 Cuma​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

2 Temmuz 2021 Cuma TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 02.07.2021 00:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 29 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Temmuz 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 2 Temmuz 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
2 Temmuz 2021 Cuma itibariyle hangi illerde evde bakım maaşları yattı? 2021 Temmuz ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı
Hafta sonu 3 Temmuz 2021 Cumartesi açık noter var mı? 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
2 Temmuz 2021 Cuma TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları
2 Temmuz 2021 Cuma Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV 2 Temmuz 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 2 Temmuz 2021 Cuma ATV yayın akışı
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 2 Temmuz 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı
2 Temmuz 2021 Cuma günü Kanal 7 yayın akışı
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Polonya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Bebeklerde göz rengi nasıl oluşur? Bebeğin göz rengi ne olacak?
Ptt kart şifresi nereden alınır? İnternetten Ptt kart şifre alma işlemleri
SGK tüp bebek şartları ve yaş sınırı 2021
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Şartlı eğitim yardımı ne demektir? 2021 Şartlı eğitim yardımı nereden alınır?
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.