TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

TRT EBA TV lise 2 Şubat 2021 Salı yayın akışı

00.20 Coğrafya Ayt Hazırlık

00.40 Kimya Ayt Hazırlık

01.00 Biyoloji Ayt Hazırlık

01.20 Geometri Ayt Hazırlık

01.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Ayt Hazırlık

01.50 Felsefe Ayt Hazırlık

02.00 Tasarım Beceri Atölyeleri

04.00 Türk Dili ve Edebiyatı-11

04.10 Matematik-11

04.30 Tarih-11

04.40 Fizik-11

04.50 Felsefe-11

05.00 Coğrafya-11

05.10 Kimya-11

05.20 İngilizce-11

05.30 Biyoloji-11

05.40 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-11

05.50 Tenefüs

06.00 Türk Dili ve Edebiyatı-12

06.10 Matematik-12

06.30 T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük-12

06.40 Fizik-12

07.00 Coğrafya-12

07.10 Kİmya-12

07.20 İngilizce-12

07.30 Biyoloji-12

07.40 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi-12

08.00 Türk Dili ve Edebiyatı Ayt Hazırlık

08.20 Matematik Ayt Hazırlık

08.40 Tarih Ayt Hazırlık

08.50 Tenefüs

09.00 Fizik Ayt Hazırlık

09.20 Coğrafya Ayt Hazırlık

09.40 Kimya Ayt Hazırlık

09.50 Eba Spor

10.00 Türk Dİli ve Edebiyatı-9

10.10 Matematik-9

10.30 Tarih-9

10.40 Fizik-9

10.50 Tenefüs

11.00 Coğrafya-9

11.10 Kimya-9

11.20 İngilizce-9

11.30 Biyoloji-9

11.40 Dİn Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-9

11.50 Tenefüs

12.00 Türk Dili ve Edebiyatı-10

12.10 Matematik-10

12.30 Tarih-10 12.30 Tarih-10

12.40 Fİzik-10

12.50 Felsefe-10

13.00 Coğrafya-10

13.10 Kimya-10

13.20 İngilizce-10

13.30 Biyoloji-10

13.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-10

13.50 Tenefüs

14.00 Türk Dili ve Edebiyatı Tyt Hazırlık

14.20 Matematik Tyt Hazırlık

14.40 Tarih Tyt Hazırlık

14.50 Tenefüs

15.00 Fizik Tyt Hazırlık

15.20 Coğrafya Tyt Hazırlık

15.40 Kimya Tyt Hazırlık

16.00 Biyoloji Tyt Hazırlık

16.20 Geometri/Problemler Tyt Hazırlık

16.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi Tyt Hazırlık

16.50 Felsefe Tyt Hazırlık

17.00 Tasarım Beceri Atölyeleri

19.00 Türk Dİli ve Edebiyatı-9

19.10 Matematik-9

19.30 Tarih-9

19.40 Fizik-9

19.50 Tenefüs

20.00 Coğrafya-9

20.10 Kimya-9

20.20 İngilizce-9

20.30 Bİyoloji-9

20.40 Dİn Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-9

20.50 Tenefüs

21.00 Türk Dİli ve Edebiyatı-10

21.10 Matematik-10

21.30 Tarih-10

21.40 Fizik-10

21.50 Felsefe-10

22.00 Coğrafya-10

22.10 Kimya-10

22.20 İngilizce-10

22.30 Bİyoloji-10

22.40 Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi-10

22.50 Tenefüs

23.00 Türk Dİli ve Edebiyatı Tyt Hazırlık

23.20 Matematik Tyt Hazırlık

23.40 Tarih Tyt Hazırlık

23.50 Tenefüs

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