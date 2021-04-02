İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 02-04-2021 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT  EBA TV lise 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı

00:30

İNGİLİZCE-9 LİSE

01:00

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

01:30

İNGİLİZCE-10 LİSE

02:00

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

02:30

İNGİLİZCE-11 LİSE

03:00

İNGİLİZCE-12 LİSE

03:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

04:00

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

04:30

ARAPÇA-10 LİSE

05:00

MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE

05:30

MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE

06:00

MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9

06:30

SAĞLIK HİZMETLERİ-10

07:00

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

07:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

08:00

İNGİLİZCE-9 LİSE

08:30

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

09:00

İNGİLİZCE-10 LİSE

09:25

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

09:50

EBA SPOR

09:50

-

10:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10

MATEMATİK-9 LİSE

10:30

TARİH-9 LİSE

10:40

FİZİK-9 LİSE

10:50

TENEFÜS

11:00

COĞRAFYA-9 LİSE

11:10

KİMYA-9 LİSE

11:20

İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30

BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50

TENEFÜS

12:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10

MATEMATİK-10 LİSE

12:30

TARİH-10 LİSE

12:40

FİZİK-10 LİSE

12:50

FELSEFE-10 LİSE

13:00

COĞRAFYA-10 LİSE

13:10

KİMYA-10 LİSE

13:20

İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30

BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50

TENEFÜS

14:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20

MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40

TARİH TYT HAZIRLIK

14:50

TENEFÜS

15:00

FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20

COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:30

KİMYA TYT HAZIRLIK

16:00

BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20

GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50

FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:10

MATEMATİK-9 LİSE

17:30

TARİH-9 LİSE

17:40

FİZİK-9 LİSE

17:50

TENEFÜS

18:00

COĞRAFYA-9 LİSE

18:10

KİMYA-9 LİSE

18:20

İNGİLİZCE-9 LİSE

18:30

BİYOLOJİ-9 LİSE

18:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

18:50

TENEFÜS

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

19:10

MATEMATİK-10 LİSE

19:30

TARİH-10 LİSE

19:40

FİZİK-10 LİSE

19:50

FELSEFE-10 LİSE

20:00

COĞRAFYA-10 LİSE

20:10

KİMYA-10 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-10 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-10 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

20:50

TENEFÜS

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

21:20

MATEMATİK TYT HAZIRLIK

21:40

TARİH TYT HAZIRLIK

21:50

TENEFÜS

22:00

FİZİK TYT HAZIRLIK

22:20

COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

22:30

KİMYA TYT HAZIRLIK

23:00

BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

23:20

GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

23:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

23:50

FELSEFE TYT HAZIRLIK

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 02.04.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2021 DGS başvuruları ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
ÖSYM sınavları ALES, KPSS, YKS, DGS ne zaman yapılacak?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 KPSS sınav başvuru tarihleri ne zaman?
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
2021 Nisan ayı ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Nisan 2021 ehliyet ve direksiyon sınavı tarihleri
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Yüz yüze eğitim bitti mi? Kırmızı illerde okullar açık mı, kapanacak mı? Yüz yüze eğitim devam ediyor mu?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?
Ramazan ayında teravih namazı kılınacak mı, camiler açık mı?

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Nisan 2021
Alev Alev izlendi mi? Dizi tutar mı? Alev Alev dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Hepsi Benim whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
PTT kart üzerindeki müşteri numarası nerede yazar?
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli kimdir, nereli yaşı kaç?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Deniz Altan nereli, yaşı kaç?
Yemin Reyhan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? İlayda Altuntaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Survivor 2021 55. bölüm izle 25 Mart Perşembe son bölüm - Survivor 2021 yeni bölüm canlı izle TV8
Sosyal medya reklam yasağı ve bant genişliğinin sınırlandırılması nedir?
DV 2022 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman'ın yer aldığı diziler
Tövbeler Olsun dizisinde Eda karakterine Gaye Turgut Evin hayat veriyor
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral yaşı ve oynadığı diziler
Alev Alev dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.