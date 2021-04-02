TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.
EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.
TRT EBA TV lise 20 Mart 2021 Cumartesi yayın akışı
00:30İNGİLİZCE-9 LİSE
01:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
01:30İNGİLİZCE-10 LİSE
02:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
02:30İNGİLİZCE-11 LİSE
03:00İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
04:00YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
04:30ARAPÇA-10 LİSE
05:00MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE
05:30MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE
06:00MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9
06:30SAĞLIK HİZMETLERİ-10
07:00BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
07:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
08:00İNGİLİZCE-9 LİSE
08:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
09:00İNGİLİZCE-10 LİSE
09:25DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
09:50EBA SPOR
09:50-
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10:10MATEMATİK-9 LİSE
10:30TARİH-9 LİSE
10:40FİZİK-9 LİSE
10:50TENEFÜS
11:00COĞRAFYA-9 LİSE
11:10KİMYA-9 LİSE
11:20İNGİLİZCE-9 LİSE
11:30BİYOLOJİ-9 LİSE
11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
11:50TENEFÜS
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
12:10MATEMATİK-10 LİSE
12:30TARİH-10 LİSE
12:40FİZİK-10 LİSE
12:50FELSEFE-10 LİSE
13:00COĞRAFYA-10 LİSE
13:10KİMYA-10 LİSE
13:20İNGİLİZCE-10 LİSE
13:30BİYOLOJİ-10 LİSE
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
13:50TENEFÜS
14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
14:20MATEMATİK TYT HAZIRLIK
14:40TARİH TYT HAZIRLIK
14:50TENEFÜS
15:00FİZİK TYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
15:30KİMYA TYT HAZIRLIK
16:00BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE TYT HAZIRLIK
17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
17:10MATEMATİK-9 LİSE
17:30TARİH-9 LİSE
17:40FİZİK-9 LİSE
17:50TENEFÜS
18:00COĞRAFYA-9 LİSE
18:10KİMYA-9 LİSE
18:20İNGİLİZCE-9 LİSE
18:30BİYOLOJİ-9 LİSE
18:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
18:50TENEFÜS
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
19:10MATEMATİK-10 LİSE
19:30TARİH-10 LİSE
19:40FİZİK-10 LİSE
19:50FELSEFE-10 LİSE
20:00COĞRAFYA-10 LİSE
20:10KİMYA-10 LİSE
20:20İNGİLİZCE-10 LİSE
20:30BİYOLOJİ-10 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
20:50TENEFÜS
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
21:20MATEMATİK TYT HAZIRLIK
21:40TARİH TYT HAZIRLIK
21:50TENEFÜS
22:00FİZİK TYT HAZIRLIK
22:20COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
22:30KİMYA TYT HAZIRLIK
23:00BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
23:20GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
23:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
23:50FELSEFE TYT HAZIRLIK
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Son Güncelleme: 02.04.2021 00:00