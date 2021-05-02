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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 02.05.2021 tarihli haberimizde.

02 Mayıs 2021 Pazar 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 2 Mayıs 2021 18 Nisan  Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 

10:10 MATEMATİK-11 

10:30 TARİH-11 

10:40 FİZİK-11 

10:50 FELSEFE-11 

11:00 COĞRAFYA-11 

11:10 KİMYA-11 

11:20 İNGİLİZCE-11 

11:30 BİYOLOJİ-11 

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 

12:10 MATEMATİK-12 

12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12

12:40 FİZİK-12

12:50 TENEFÜS

13:00 COĞRAFYA-12 

13:10 KİMYA-12

13:20 İNGİLİZCE-12 

13:30 BİYOLOJİ-12

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40 TARİH AYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:30 KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11

17:10 MATEMATİK-11 

17:30 TARİH-11 

17:40 FİZİK-11 

17:50 FELSEFE-11 

18:00 COĞRAFYA-11 

18:10 KİMYA-11 

18:20 İNGİLİZCE-11 

18:30 BİYOLOJİ-11 

18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 

19:10 MATEMATİK-12 

19:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 

19:40 FİZİK-12 

19:50 TENEFÜS

20:00 COĞRAFYA-12

20:10 KİMYA-12

20:20 İNGİLİZCE-12 

20:30 BİYOLOJİ-12 

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

21:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

21:40 TARİH AYT HAZIRLIK

21:50 TENEFÜS

22:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

22:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

22:30 KİMYA AYT HAZIRLIK

22:50 TENEFÜS

23:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

23:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

23:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 

00:10 MATEMATİK-11

00:30 TARİH-11

00:40 FİZİK-11 

00:50 FELSEFE-11 

01:00 COĞRAFYA-11 

01:10 KİMYA-11 

01:20 İNGİLİZCE-11 

01:30 BİYOLOJİ-11 

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 

02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 

02:10 MATEMATİK-12 

02:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 

02:40 FİZİK-12 

02:50 TENEFÜS

03:00 COĞRAFYA-12 

03:10 KİMYA-12 

03:20 İNGİLİZCE-12 

03:30 BİYOLOJİ-12 

03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

04:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK

04:40 TARİH AYT HAZIRLIK

04:50 TENEFÜS

05:00 FİZİK AYT HAZIRLIK

05:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

05:30 KİMYA AYT HAZIRLIK

05:50 TENEFÜS

06:00 BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

06:20 GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

06:50 FELSEFE AYT HAZIRLIK

07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 

07:10 MATEMATİK-11 

07:30 TARİH-11 

07:40 FİZİK-11 

07:50 FELSEFE-11 

08:00 COĞRAFYA-11 

08:10 KİMYA-11 

08:20 İNGİLİZCE-11 

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise




Son Güncelleme: 02.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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