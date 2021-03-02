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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizde TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 2 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

02 Mart 2021 Salı 00:03
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 2 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

 

TRT EBA TV lise 2 Mart 2021 Salı yayın akışı

08:50 Eba spor

09:00 İlk ve Orta Çağlarda, Orta Asya’daki Türk devletlerinin güç ve yönetim yapısı- Tarih-9

00:30 Mekanik Enerji- Fizik-9

10:00 Osmanlı Devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısı- Tarih- 10

 

10.30 Yay Dalgalarının Özellikleri - Atma ve Periyodik Dalga- Fizik -10

11.00 Osmanlı ile Rusya Arasındaki Rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve Asya Siyasetindeki Etkileri-TARİH-11

11.30 Tork- FİZİK-11

12.00 Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK -12

12.30 Işığın Tek Yarıkta Kırınımı- FİZİK 12

13.00 Yeni Bir Gün Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum- YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

13.30 Yeni Yurt Arayışı, Yesriblilerle İlk Temas, Akabe Biatları -SİYER 10

14.00 Namazla İlgili Hükümler, Namaz Çeşitleri, İmamet ve Cemaatle Namaz -FIKIH 10

14.30 Râvi Sayısına Göre Hadis Çeşitleri, Mütevâtir Hadis, Meşhur Hadis, Âhad Hadis- HADİS 10

15.30 Fatura ve İrsaliye-MUHASEBE VE FİNANSMAN 9

15.30 Tonaya Aynalarla İş Bağlama-MAKİNE TEKNOLOJİSİ 9

16.00 Oyun Döneminde Beslenme-ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9

 
 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 02.03.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıSalıTrt Eba Tv
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