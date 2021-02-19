İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 19-02-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 00:02
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT EBA TV lise 12 Şubat 2021 Cuma yayın akışı

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 19.02.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı!
YÖKDİL sınav giriş belgesi yayınlandı!
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime bir gün daha kar tatili!
Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da eğitime bir gün daha kar tatili!
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bina tahsis edildi!
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yeni bina tahsis edildi!
YÖK Hukuk Fakültelerine girişlerde aranan başarı sıralamasını değiştirdi!
YÖK Hukuk Fakültelerine girişlerde aranan başarı sıralamasını değiştirdi!
Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde Hibrit eğitim nasıl kullanacak?
Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde Hibrit eğitim nasıl kullanacak?
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor
Bilim Kurulu tavsiye etti: Üniversitelerde hibrit eğitim dönemi başlıyor

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
Golf 8 Türkiye'ye ne zaman geliyor? Yeni 2020 Golf fiyatı ve özellikleri ne?
Börü 2039 dizisi, konusu nedir? BLu TV BÖRÜ 2039 ne zaman yayınlanacak?
Halkbank 2020 emekli promosyon ödeme tarihleri belli oldu
General ve Amiral rütbesi askerlerin emekli aaaşı ve emekli ikramiyesi ne kadar?
TOKİ taksitleri ne zamana kadar ertelendi? Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 19 Şubat 2021 Cuma
Sol Yanım bitti mi, final mi yaptı? Sol Yanım neden final yapıyor?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Şubat 2021 Cuma
Star TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.