TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lisenda Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

02:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 02:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 03:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 04:10 MATEMATİK-9 LİSE 04:30 TARİH-9 LİSE 04:40 FİZİK-9 LİSE 04:50 TENEFÜS 05:00 COĞRAFYA-9 LİSE 05:10 KİMYA-9 LİSE 05:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 05:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 05:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 06:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 06:10 MATEMATİK-10 LİSE 06:30 TARİH-10 LİSE 06:40 FİZİK-10 LİSE 06:50 FELSEFE-10 LİSE 07:00 COĞRAFYA-10 LİSE 07:10 KİMYA-10 LİSE 07:20 İNGİLİZCE-10 LİSE 07:30 BİYOLOJİ-10 LİSE 07:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 08:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK 08:50 TENEFÜS 09:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK 09:40 KİMYA TYT HAZIRLIK 09:50 - 09:50 EBA SPOR 10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 10:10 MATEMATİK-11 LİSE 10:30 TARİH-11 LİSE 10:40 FİZİK-11 LİSE 10:50 FELSEFE-11 LİSE 11:00 COĞRAFYA-11 LİSE 11:10 KİMYA-11 LİSE 11:20 İNGİLİZCE-11 LİSE 11:30 BİYOLOJİ-11 LİSE 11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 11:50 TENEFÜS 12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 12:10 MATEMATİK-12 LİSE 12:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 12:40 FİZİK-12 LİSE 12:50 TENEFÜS 13:00 COĞRAFYA-12 LİSE 13:10 KİMYA-12 LİSE 13:20 İNGİLİZCE-12 LİSE 13:30 BİYOLOJİ-12 LİSE 13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 13:50 TENEFÜS 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK 14:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 14:40 TARİH AYT HAZIRLIK 14:50 TENEFÜS 15:00 FİZİK AYT HAZIRLIK 15:20 COĞRAFYA AYT HAZIRLIK 15:50 TENEFÜS 17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE 19:10 MATEMATİK-11 LİSE 19:30 TARİH-11 LİSE 19:40 FİZİK-11 LİSE 19:50 FELSEFE-11 LİSE 20:00 COĞRAFYA-11 LİSE 20:10 KİMYA-11 LİSE 20:20 İNGİLİZCE-11 LİSE 20:30 BİYOLOJİ-11 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE 20:50 TENEFÜS 21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE 21:10 MATEMATİK-12 LİSE 21:30 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE 21:40 FİZİK-12 LİSE 21:50 TENEFÜS 22:00 COĞRAFYA-12 LİSE 22:10 KİMYA-12 LİSE 22:20 İNGİLİZCE-12 LİSE 22:30 BİYOLOJİ-12 LİSE 22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE 22:50 TENEFÜS 23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK 23:20 MATEMATİK AYT HAZIRLIK 23:40 TARİH AYT HAZIRLIK 23:50 TENEFÜS

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