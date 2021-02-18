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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 18 Şubat 2021 Perşembe günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı

02:00

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

02:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

03:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

04:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

04:10

MATEMATİK-9 LİSE

04:30

TARİH-9 LİSE

04:40

FİZİK-9 LİSE

04:50

TENEFÜS

05:00

COĞRAFYA-9 LİSE

05:10

KİMYA-9 LİSE

05:20

İNGİLİZCE-9 LİSE

05:30

BİYOLOJİ-9 LİSE

05:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

06:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

06:10

MATEMATİK-10 LİSE

06:30

TARİH-10 LİSE

06:40

FİZİK-10 LİSE

06:50

FELSEFE-10 LİSE

07:00

COĞRAFYA-10 LİSE

07:10

KİMYA-10 LİSE

07:20

İNGİLİZCE-10 LİSE

07:30

BİYOLOJİ-10 LİSE

07:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

08:20

MATEMATİK TYT HAZIRLIK

08:50

TENEFÜS

09:20

COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

09:40

KİMYA TYT HAZIRLIK

09:50

-

09:50

EBA SPOR

10:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10

MATEMATİK-11 LİSE

10:30

TARİH-11 LİSE

10:40

FİZİK-11 LİSE

10:50

FELSEFE-11 LİSE

11:00

COĞRAFYA-11 LİSE

11:10

KİMYA-11 LİSE

11:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50

TENEFÜS

12:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10

MATEMATİK-12 LİSE

12:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40

FİZİK-12 LİSE

12:50

TENEFÜS

13:00

COĞRAFYA-12 LİSE

13:10

KİMYA-12 LİSE

13:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50

TENEFÜS

14:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40

TARİH AYT HAZIRLIK

14:50

TENEFÜS

15:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:50

TENEFÜS

17:00

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:00

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30

TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:10

MATEMATİK-11 LİSE

19:30

TARİH-11 LİSE

19:40

FİZİK-11 LİSE

19:50

FELSEFE-11 LİSE

20:00

COĞRAFYA-11 LİSE

20:10

KİMYA-11 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

20:50

TENEFÜS

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

21:10

MATEMATİK-12 LİSE

21:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

21:40

FİZİK-12 LİSE

21:50

TENEFÜS

22:00

COĞRAFYA-12 LİSE

22:10

KİMYA-12 LİSE

22:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

22:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

22:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

22:50

TENEFÜS

23:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

23:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

23:40

TARİH AYT HAZIRLIK

23:50

TENEFÜS
 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 18.02.2021 00:01
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LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
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