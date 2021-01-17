İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca aşıyla ilgili merak edilenleri paylaştı! Aşı nasıl uygulanacak?
Son Dakika
Bakan Koca aşıyla ilgili merak...
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Hadise: 'Koronayı atlattım, anksiyete kaldı'
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu silahlı saldırıya uğradı!
Son Dakika
Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan...
Çin'de korona tespit edilen binlerce dondurmaya el konuldu
Son Dakika
Çin'de korona tespit edilen binlerce...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 17 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde yer alıyor. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 01:17
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile başlayıp 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 17 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
10.10 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler
10.40 FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum
10.50 FELSEFE-11 Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri
11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3
11.20 İNGİLİZCE-11 Back to Past (Workbook)
11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Kelimede Anlam / Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi
12.10 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Dönüşümler-2
12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı
13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası
13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri-2
13.20 İNGİLİZCE-12 YDT Soru Çözümleri (Part 10)
13.30 BİYOLOJİ-12 Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Batı Edebiyatı Akımları
14.20 MATEMATİK-12 Logaritma-1
14.40 TARİH Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge 2
15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Hayvancılık
15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
16.00 BİYOLOJİ-12 Üriner Sistem
16.20 Geometri İki Kat Açı Formülleri
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum-2
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler
17.40 FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum
17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri
18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3
18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back to Past (Workbook)
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Kelimede Anlam / Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi
19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Dönüşümler-2
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı
20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası
20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri-2
20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) YDT Soru Çözümleri (Part 10)
20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Batı Edebiyatı Akımları
21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma-1
21.40 TARİH (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Tork ve Denge 2
22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Hayvancılık
22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Üriner Sistem
23.20 Geometri (Tekrar) İki Kat Açı Formülleri
23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum-2
 

RT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 17.01.2021 01:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
MEB açık öğretim okulları sınav tarihlerini açıkladı!
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
AÖF sınavları online yapılacak: Tarihler belli oldu
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak
MEB duyurdu! AÖL sınavları uzaktan yapılacak
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
ALES ne zaman olacak? ALES 2 sınavı tarihi ne? ÖSYM'den sınav takvimi hakkında açıklama geldi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi

Popüler Haberler

İnfaz koruma memuru başvuru şartları nelerdir? 2021 İnfaz koruma memuru çalışma saatleri ve maaş bilgileri
Emanet dizisinde İkbal karakterine Gülay Özdem hayat veriyor
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Arıza Fatih kimdir? Gökay Müftüoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Malatya askere kaç gönderiyor? 2021 Malatya merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Müge Anlı adli tıp uzmanı Şevki Sözen neden yok, geri gelecek mi?
Kaybedenler ne zaman yayınlanacak? Kaybedenler fragmanı ve vizyon tarihi
Nevşehir askere kaç gönderiyor? 2021 Nevşehir merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Altın ne kadar oldu? 17 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 17 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 17 Ocak 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kuşburnunun sağlığa faydaları nelerdir? Kuşburnu faydaları ve besin değerleri
TOKİ'den ev kazanan adaylar ne yapacak, ne zaman sözleşme imzalanacak ve ilk peşinat ne zaman ödenecek?
Güncel fay hattı sorgulama, evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD deprem haritası ve fay hattı sorgulama
Silikozis hastalığı nedir? 1477 TL Silikozis aylığı nasıl alınır? Silikozis aylığı ile ilgili detaylar
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz'ın hayatı!
Hepsi Benim başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Bugün kimin maçı var 17 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Ocak 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 17 Ocak 2021 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 17 Ocak 2021 Pazar
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 17 Ocak 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
İbo Show konuğu Sabahat Akkiraz kimdir? Sabahat Akkiraz hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.