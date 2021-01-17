TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile başlayıp 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.
TRT EBA TV lise 17 Ocak 2021 Pazar yayın akışı
10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
10.10 MATEMATİK-11 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
10.30 TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler
10.40 FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum
10.50 FELSEFE-11 Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
11.00 COĞRAFYA-11 Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri
11.10 KİMYA-11 Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3
11.20 İNGİLİZCE-11 Back to Past (Workbook)
11.30 BİYOLOJİ-11 Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)
11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Allah İçin Samimiyet: İhlas
12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Kelimede Anlam / Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi
12.10 MATEMATİK-12 Analitik Düzlemde Dönüşümler-2
12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
12.40 FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı
13.00 COĞRAFYA-12 Türkiye’nin Kültürel Mirası
13.10 KİMYA-12 Lewis Formülleri-2
13.20 İNGİLİZCE-12 YDT Soru Çözümleri (Part 10)
13.30 BİYOLOJİ-12 Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Batı Edebiyatı Akımları
14.20 MATEMATİK-12 Logaritma-1
14.40 TARİH Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
15.00 FİZİK-12 Tork ve Denge 2
15.20 COĞRAFYA-12 Türkiye’de Hayvancılık
15.30 KİMYA-12 Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
16.00 BİYOLOJİ-12 Üriner Sistem
16.20 Geometri İki Kat Açı Formülleri
16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
16.50 FELSEFE-12 Birey ve Toplum-2
17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Sohbet ve Fıkranın Özellikleri
17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri-2
17.30 TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler
17.40 FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum
17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Skolastik Düşünce ve Moden Düşüncenin Temel Farkları- 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl'da Öne Çıkan Konular ve Görüşler
18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetleri
18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük-3
18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Back to Past (Workbook)
18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Dolaşım Sistemi-2 (Kan Damarları)
18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Allah İçin Samimiyet: İhlas
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Kelimede Anlam / Cumhuriyet Dönemi / Şiir Dinletisi
19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Analitik Düzlemde Dönüşümler-2
19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler
19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı
20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’nin Kültürel Mirası
20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Lewis Formülleri-2
20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) YDT Soru Çözümleri (Part 10)
20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Hücresel Solunum (Oksijenli Solunum)
20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Batı Edebiyatı Akımları
21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma-1
21.40 TARİH (Tekrar) Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
22.00 FİZİK-12 (Tekrar) Tork ve Denge 2
22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Hayvancılık
22.30 KİMYA-12 (Tekrar) Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler
23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Üriner Sistem
23.20 Geometri (Tekrar) İki Kat Açı Formülleri
23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar (Soru Çözümü)
23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) Birey ve Toplum-2
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