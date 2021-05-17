TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.

Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 09.00'da EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.

TRT EBA TV lise 17 Mayıs 2021 Haftalık Ders Programına şu adresten ulaşabilirsiniz;

10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Genel Tekrar -Soru Çözümü

10:40TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12Genel Tekrar -Soru Çözümü

11:20FELSEFE-12Felsefe Grubu -Genel Tekrar -Soru Çözümü

12:00MATEMATİK-12Genel Tekrar -Soru Çözümü

12:40MATEMATİK-12Genel Tekrar -Soru Çözümü

13:20FİZİK-12Genel Tekrar -Soru Çözümü

14:00KİMYA-12Genel Tekrar -Soru Çözümü

14:40TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Genel Tekrar -Soru Çözümü

15:20TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)Genel Tekrar -Soru Çözümü

16:00FELSEFE-12 (Tekrar)Felsefe Grubu -Genel Tekrar -Soru Çözümü

16:40MATEMATİK-12 (Tekrar)Genel Tekrar -Soru Çözümü

17:20MATEMATİK-12 (Tekrar)Genel Tekrar -Soru Çözümü

18:00FİZİK-12 (Tekrar)Genel Tekrar -Soru Çözümü

18:40KİMYA-12 (Tekrar)Genel Tekrar -Soru Çözümü