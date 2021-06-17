İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Gündemde büyük yankı uyandıran TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili olarak merak edilen 17 Haziran 2021 Perşembe günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 17 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizde derledik.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı

09:50

EBA SPOR

10:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10

MATEMATİK-11 LİSE

10:30

TARİH-11 LİSE

10:40

FİZİK-11 LİSE

10:50

FELSEFE-11 LİSE

11:00

COĞRAFYA-11 LİSE

11:10

KİMYA-11 LİSE

11:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50

TENEFÜS

12:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10

MATEMATİK-12 LİSE

12:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40

FİZİK-12 LİSE

12:50

TENEFÜS

13:00

COĞRAFYA-12 LİSE

13:10

KİMYA-12 LİSE

13:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

14:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40

TARİH AYT HAZIRLIK

15:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50

TENEFÜS

16:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

17:10

MATEMATİK-11 LİSE

17:30

TARİH-11 LİSE

17:40

FİZİK-11 LİSE

17:50

FELSEFE-11 LİSE

18:00

COĞRAFYA-11 LİSE

18:10

KİMYA-11 LİSE

18:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

18:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

18:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

18:50

TENEFÜS

19:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

19:10

MATEMATİK-12 LİSE

19:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

19:40

FİZİK-12 LİSE

19:50

TENEFÜS

20:00

COĞRAFYA-12 LİSE

20:10

KİMYA-12 LİSE

20:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

20:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

20:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

21:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

21:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

21:40

TARİH AYT HAZIRLIK

21:50

TENEFÜS

22:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

22:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

22:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

22:50

TENEFÜS

23:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

23:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

23:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

23:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

00:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

00:10

MATEMATİK-11 LİSE

00:30

TARİH-11 LİSE

00:40

FİZİK-11 LİSE

00:50

FELSEFE-11 LİSE

01:00

COĞRAFYA-11 LİSE

01:10

KİMYA-11 LİSE

01:20

İNGİLİZCE-11 LİSE

01:30

BİYOLOJİ-11 LİSE

01:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

01:50

TENEFÜS

02:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

02:10

MATEMATİK-12 LİSE

02:30

T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

02:40

FİZİK-12 LİSE

02:50

TENEFÜS

03:00

COĞRAFYA-12 LİSE

03:10

KİMYA-12 LİSE

03:20

İNGİLİZCE-12 LİSE

03:30

BİYOLOJİ-12 LİSE

03:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

04:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

04:20

MATEMATİK AYT HAZIRLIK

04:40

TARİH AYT HAZIRLIK

05:00

FİZİK AYT HAZIRLIK

05:20

COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

05:30

KİMYA AYT HAZIRLIK

05:50

TENEFÜS

06:00

BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

06:20

GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

06:40

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

06:50

FELSEFE AYT HAZIRLIK

07:00

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

07:10

MATEMATİK-11 LİSE

07:30

TARİH-11 LİSE

07:40

FİZİK-11 LİSE

07:50

FELSEFE-11 LİSE

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

17 Haziran 2021 Perşembe​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 17.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veba Geceleri romanı konusu ve hikayesi nedir? Orhan Pamuk’un son romanı veba geceleri neyi anlatır?
Veba Geceleri romanı konusu ve hikayesi nedir? Orhan Pamuk’un son romanı veba geceleri neyi anlatır?
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Subaylık başvurusu nasıl yapılır? 2021 subaylık şartları
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
Belediye tarafından verilen tablet yardımı başvurusu nasıl yapılır? Belediye tablet yardımı başvuru şartları?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?

Popüler Haberler

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT Spor canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
BİM Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve yorumları
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman gelir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Tolga Çıklaçiftçi kim? Kaç yaşında? Tolga Çıklaçiftçi'nin biyografisi!
Masumiyet dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Bugün hangi maçlar var, 16 Haziran 2021 Çarşamba kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Aslı İşler kimdir? Nerelidir? Aslı İşler nerede oturuyor?
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2021
Google haritalara konum ekleme ücretsiz midir? 2021 Google maps ücretsiz konum ekleme
Line of Duty dizisinin 7. sezonu olacak mı? Line of Duty 7. sezon ne zaman? Dizinin konusu nedir?
İçimizden Biri dizisi hakkında merak edilenler
Rüyada boğulmak ne demektir? Rüyada boğulmak anlamı, tabiri nedir?
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Savaş kimdir? Kaan Altay Köprülü yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisine katılan Dora Dalgıç kimdir? Selen karakteri kimdir?
Kuruluş Osman Demirci Ahmet karakteri kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir, nereli, kaç yaşında?
ATV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.