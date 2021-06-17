TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı 17 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “17 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı
09:50EBA SPOR
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10MATEMATİK-11 LİSE
10:30TARİH-11 LİSE
10:40FİZİK-11 LİSE
10:50FELSEFE-11 LİSE
11:00COĞRAFYA-11 LİSE
11:10KİMYA-11 LİSE
11:20İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50TENEFÜS
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10MATEMATİK-12 LİSE
12:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40FİZİK-12 LİSE
12:50TENEFÜS
13:00COĞRAFYA-12 LİSE
13:10KİMYA-12 LİSE
13:20İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40TARİH AYT HAZIRLIK
15:00FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:30KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50TENEFÜS
16:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
17:10MATEMATİK-11 LİSE
17:30TARİH-11 LİSE
17:40FİZİK-11 LİSE
17:50FELSEFE-11 LİSE
18:00COĞRAFYA-11 LİSE
18:10KİMYA-11 LİSE
18:20İNGİLİZCE-11 LİSE
18:30BİYOLOJİ-11 LİSE
18:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
18:50TENEFÜS
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
19:10MATEMATİK-12 LİSE
19:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
19:40FİZİK-12 LİSE
19:50TENEFÜS
20:00COĞRAFYA-12 LİSE
20:10KİMYA-12 LİSE
20:20İNGİLİZCE-12 LİSE
20:30BİYOLOJİ-12 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40TARİH AYT HAZIRLIK
21:50TENEFÜS
22:00FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:30KİMYA AYT HAZIRLIK
22:50TENEFÜS
23:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
00:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
00:10MATEMATİK-11 LİSE
00:30TARİH-11 LİSE
00:40FİZİK-11 LİSE
00:50FELSEFE-11 LİSE
01:00COĞRAFYA-11 LİSE
01:10KİMYA-11 LİSE
01:20İNGİLİZCE-11 LİSE
01:30BİYOLOJİ-11 LİSE
01:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
01:50TENEFÜS
02:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
02:10MATEMATİK-12 LİSE
02:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
02:40FİZİK-12 LİSE
02:50TENEFÜS
03:00COĞRAFYA-12 LİSE
03:10KİMYA-12 LİSE
03:20İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30BİYOLOJİ-12 LİSE
03:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
04:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
04:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
04:40TARİH AYT HAZIRLIK
05:00FİZİK AYT HAZIRLIK
05:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
05:30KİMYA AYT HAZIRLIK
05:50TENEFÜS
06:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
06:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
06:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
06:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
07:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
07:10MATEMATİK-11 LİSE
07:30TARİH-11 LİSE
07:40FİZİK-11 LİSE
07:50FELSEFE-11 LİSE
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV lise frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın
TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.
17 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…