TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.
TRT EBA TV lise 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10:10 MATEMATİK-9 LİSE
10:30 TARİH-9 LİSE
10:40 FİZİK-9 LİSE
10:50 TENEFÜS
11:00 COĞRAFYA-9 LİSE
11:10 KİMYA-9 LİSE
11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
12:10 MATEMATİK-10 LİSE
12:30 TARİH-10 LİSE
12:40 FİZİK-10 LİSE
12:50 FELSEFE-10 LİSE
13:00 COĞRAFYA-10 LİSE
13:10 KİMYA-10 LİSE
13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
14:40 TARİH TYT HAZIRLIK
14:50 TENEFÜS
15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
15:40 KİMYA TYT HAZIRLIK
15:50 TENEFÜS
16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
19:10 MATEMATİK-9 LİSE
19:30 TARİH-9 LİSE
19:40 FİZİK-9 LİSE
19:50 TENEFÜS
20:00 COĞRAFYA-9 LİSE
20:10 KİMYA-9 LİSE
20:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
20:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
21:10 MATEMATİK-10 LİSE
21:30 TARİH-10 LİSE
21:40 FİZİK-10 LİSE
21:50 FELSEFE-10 LİSE
22:00 COĞRAFYA-10 LİSE
22:10 KİMYA-10 LİSE
22:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
22:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
22:50 TENEFÜS
23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
23:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
23:40 TARİH TYT HAZIRLIK
00:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
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