TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

TRT EBA TV lise 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı

09:50 EBA SPOR 10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 10:10 MATEMATİK-9 LİSE 10:30 TARİH-9 LİSE 10:40 FİZİK-9 LİSE 10:50 TENEFÜS 11:00 COĞRAFYA-9 LİSE 11:10 KİMYA-9 LİSE 11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 11:50 TENEFÜS 12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 12:10 MATEMATİK-10 LİSE 12:30 TARİH-10 LİSE 12:40 FİZİK-10 LİSE 12:50 FELSEFE-10 LİSE 13:00 COĞRAFYA-10 LİSE 13:10 KİMYA-10 LİSE 13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE 13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE 13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 13:50 TENEFÜS 14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK 14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK 14:40 TARİH TYT HAZIRLIK 14:50 TENEFÜS 15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK 15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK 15:40 KİMYA TYT HAZIRLIK 15:50 TENEFÜS 16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK 16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK 16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK 16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK 16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK 17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 17:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 18:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE 19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE 19:10 MATEMATİK-9 LİSE 19:30 TARİH-9 LİSE 19:40 FİZİK-9 LİSE 19:50 TENEFÜS 20:00 COĞRAFYA-9 LİSE 20:10 KİMYA-9 LİSE 20:20 İNGİLİZCE-9 LİSE 20:30 BİYOLOJİ-9 LİSE 20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE 20:50 TENEFÜS 21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE 21:10 MATEMATİK-10 LİSE 21:30 TARİH-10 LİSE 21:40 FİZİK-10 LİSE 21:50 FELSEFE-10 LİSE 22:00 COĞRAFYA-10 LİSE 22:10 KİMYA-10 LİSE 22:20 İNGİLİZCE-10 LİSE 22:30 BİYOLOJİ-10 LİSE 22:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE 22:50 TENEFÜS 23:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK 23:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK 23:40 TARİH TYT HAZIRLIK 00:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

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