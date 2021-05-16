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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 16.05.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

16 Mayıs 2021 Pazar 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 16 Mayıs 2021  9 Mayıs Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

 

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

10:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA

11:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM

11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL

12:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM

12:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM

13:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM

13:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM

14:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL

14:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM

15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM

15:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL

16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM

16:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM

17:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM

17:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK

18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ

18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE

19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

20:30 ÖĞRETMENLER ODASI

21:00 Kapanış

 

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise


Son Güncelleme: 16.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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