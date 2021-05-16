TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Mayıs 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 9:50'de Eba Spor ile başlıyor ardından 10:00’da Türk Dili ve Edebiyat dersi ile devam ediyor. Son olarak 23:50'de Felsefe dersi ile günü bitirmektedir. EBA TV Pazar yayın akışı günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 16 Mayıs 2021 9 Mayıs Pazar yayın akışı; https://cdnvideo.eba.gov.tr/programlar/ebatvyayinakisi/lise.pdf

09:00 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 10:00 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA 11:00 TÜRKÇE-4 İLKÖĞRETİM 11:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 İLKOKUL 12:00 İNGİLİZCE-4 İLKÖĞRETİM 12:30 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM 13:00 HAYAT BİLGİSİ-3 İLKÖĞRETİM 13:30 FEN BİLİMLERİ-3 İLKÖĞRETİM 14:00 İNGİLİZCE-3 İLKOKUL 14:30 TÜRKÇE-2 İLKÖĞRETİM 15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 15:00 HAYAT BİLGİSİ-2 İLKÖĞRETİM 15:30 İNGİLİZCE-2 İLKOKUL 16:00 TÜRKÇE-1 İLKÖĞRETİM 16:30 HAYAT BİLGİSİ-1 İLKÖĞRETİM 17:00 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM 17:30 ÖZEL EĞİTİM MATEMATİK 18:00 KAVRAM ÖĞRETİMİ 18:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 19:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 19:30 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ 20:30 ÖĞRETMENLER ODASI 21:00 Kapanış

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-eba-lise