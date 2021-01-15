İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 15.01.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

15 Ocak 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor.

Eksik olan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 15 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00BİYOLOJİ-9 LİSE

09:30İNGİLİZCE-9 LİSE

10:00BİYOLOJİ-10 LİSE

10:30FELSEFE-10 LİSE

11:00İNGİLİZCE-10 LİSE

11:30BİYOLOJİ-11 LİSE

12:00FELSEFE-11 LİSE

12:30İNGİLİZCE-11 LİSE

13:00BİYOLOJİ-12 LİSE

13:30İNGİLİZCE-12 LİSE

14:00ARAPÇA-10 LİSE

14:30MESLEKİ ARAPÇA-11 LİSE

15:00MESLEKİ ARAPÇA-12 LİSE

15:30MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ-9

16:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

16:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

17:00-

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 15.01.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
MEB’den merak edilen duyuru geldi! Not ve Karne Değerlendirmesi
2021 ALES ne zaman yapılacak ?
2021 ALES ne zaman yapılacak ?
KPSS'den 100 tam puan aldı hizmetli olarak atandı!
KPSS'den 100 tam puan aldı hizmetli olarak atandı!
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Taban ve tavan puanları aday erişimine açıldı!
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Taban ve tavan puanları aday erişimine açıldı!
MEB'den son dakika karne notu açıklaması
MEB'den son dakika karne notu açıklaması
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Popüler Haberler

TV 8 canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 14 Ocak 2021 Perşembe
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Akbank emeklilere 1300 TL ödeme yapacak! Emeklinin 3 yıllık sözüne yüksek promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Emekli promosyon hangi banka ne kadar veriyor? 2021 Banka emekli promosyonu ne zaman yatacak?
Adana askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Seksenler Dizisi yeni oyuncu kadrosunda kimler var? 2019 diziye yeni gelen ve ayrılan oyuncular
Evlilik yardımı şartları nelerdir? Evlilik yardımından kimler yararlanabilir?
PTT kredi kullanım şartları nelerdir? Ptt kredi hesaplama ve başvuru şartları
Yurtiçi Kargo çalışmalarını durdurdu iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı!
Akrep dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Sol Yanım dizisi izlendi mi? beğenildi mi? Star TV yeni dizisi Sol Yanım'nun reyting oranları
O Adam Oldun Mu programı Exxen başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.