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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin yeni gelişmeler, 15.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT  EBA TV lise 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10 MATEMATİK-9 LİSE

10:30 TARİH-9 LİSE

10:40 FİZİK-9 LİSE

10:50 TENEFÜS

11:00 COĞRAFYA-9 LİSE

11:10 KİMYA-9 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10 MATEMATİK-10 LİSE

12:30 TARİH-10 LİSE

12:40 FİZİK-10 LİSE

12:50 FELSEFE-10 LİSE

13:00 COĞRAFYA-10 LİSE

13:10 KİMYA-10 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40 TARİH TYT HAZIRLIK

14:50 TENEFÜS

15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:10 MATEMATİK-9 LİSE

17:30 TARİH-9 LİSE

17:40 FİZİK-9 LİSE

18:00 COĞRAFYA-9 LİSE

18:10 KİMYA-9 LİSE

18:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

18:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

18:50 TENEFÜS

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

19:10 MATEMATİK-10 LİSE

19:30 TARİH-10 LİSE

19:40 FİZİK-10 LİSE

19:50 FELSEFE-10 LİSE

20:00 COĞRAFYA-10 LİSE

20:10 KİMYA-10 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

21:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

21:40 TARİH TYT HAZIRLIK

22:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

22:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

22:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

22:50 TENEFÜS

23:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

23:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

00:10 MATEMATİK-9 LİSE

00:30 TARİH-9 LİSE

00:40 FİZİK-9 LİSE

01:00 COĞRAFYA-9 LİSE

01:10 KİMYA-9 LİSE

01:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

01:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

01:50 TENEFÜS

02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

02:10 MATEMATİK-10 LİSE

02:30 TARİH-10 LİSE

02:40 FİZİK-10 LİSE

02:50 FELSEFE-10 LİSE

03:00 COĞRAFYA-10 LİSE

03:10 KİMYA-10 LİSE

03:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

03:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

04:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

04:40 TARİH TYT HAZIRLIK

05:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

05:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

05:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

06:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

06:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

07:10 MATEMATİK-9 LİSE

07:30 TARİH-9 LİSE

07:40 FİZİK-9 LİSE

07:50 TENEFÜS

08:00 COĞRAFYA-9 LİSE

08:10 KİMYA-9 LİSE

08:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

08:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

08:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

08:50 TENEFÜS

09:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

09:10 MATEMATİK-10 LİSE

09:30 TARİH-10 LİSE

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 15.05.2021 00:01
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Yayın AkışıLiseCumartesiTrt Eba Tv
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