TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.
Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.
Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.
TRT EBA TV lise 1 Mayıs Cumartesi yayın akışı
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10:10 MATEMATİK-9 LİSE
10:30 TARİH-9 LİSE
10:40 FİZİK-9 LİSE
10:50 TENEFÜS
11:00 COĞRAFYA-9 LİSE
11:10 KİMYA-9 LİSE
11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
12:10 MATEMATİK-10 LİSE
12:30 TARİH-10 LİSE
12:40 FİZİK-10 LİSE
12:50 FELSEFE-10 LİSE
13:00 COĞRAFYA-10 LİSE
13:10 KİMYA-10 LİSE
13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
14:40 TARİH TYT HAZIRLIK
14:50 TENEFÜS
15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
15:30 KİMYA TYT HAZIRLIK
15:50 TENEFÜS
16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
17:10 MATEMATİK-9 LİSE
17:30 TARİH-9 LİSE
17:40 FİZİK-9 LİSE
18:00 COĞRAFYA-9 LİSE
18:10 KİMYA-9 LİSE
18:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
18:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
18:50 TENEFÜS
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
19:10 MATEMATİK-10 LİSE
19:30 TARİH-10 LİSE
19:40 FİZİK-10 LİSE
19:50 FELSEFE-10 LİSE
20:00 COĞRAFYA-10 LİSE
20:10 KİMYA-10 LİSE
20:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
20:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
21:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
21:40 TARİH TYT HAZIRLIK
22:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
22:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
22:30 KİMYA TYT HAZIRLIK
22:50 TENEFÜS
23:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
23:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
00:10 MATEMATİK-9 LİSE
00:30 TARİH-9 LİSE
00:40 FİZİK-9 LİSE
01:00 COĞRAFYA-9 LİSE
01:10 KİMYA-9 LİSE
01:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
01:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
01:50 TENEFÜS
02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
02:10 MATEMATİK-10 LİSE
02:30 TARİH-10 LİSE
02:40 FİZİK-10 LİSE
02:50 FELSEFE-10 LİSE
03:00 COĞRAFYA-10 LİSE
03:10 KİMYA-10 LİSE
03:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
03:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
04:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
04:40 TARİH TYT HAZIRLIK
05:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
05:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
05:30 KİMYA TYT HAZIRLIK
06:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
06:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
07:10 MATEMATİK-9 LİSE
07:30 TARİH-9 LİSE
07:40 FİZİK-9 LİSE
07:50 TENEFÜS
08:00 COĞRAFYA-9 LİSE
08:10 KİMYA-9 LİSE
08:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
08:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
08:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
08:50 TENEFÜS
09:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
09:10 MATEMATİK-10 LİSE
09:30 TARİH-10 LİSE
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