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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 15 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 15 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.

Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 09.00'da EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.  

TRT EBA TV lise 15 Mart 2021 Haftalık Ders Programına şu adresten ulaşabilirsiniz;

https://www.eba.gov.tr/program.pdf

 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:01
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PazartesiYayın AkışıLiseTrt Eba Tv
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