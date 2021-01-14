TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.
Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.
TRT EBA TV lise 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
08:50EBA SPOR
09:00COĞRAFYA-9 LİSE
09:30KİMYA-9 LİSE
10:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
10:30COĞRAFYA-10 LİSE
11:00KİMYA-10 LİSE
11:30COĞRAFYA-11 LİSE
12:00KİMYA-11 LİSE
12:30COĞRAFYA-12 LİSE
13:00KİMYA-12 LİSE
13:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
14:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE
14:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE
15:00KELAM-12 LİSE
15:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
16:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10
16:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
17:00COĞRAFYA-9 LİSE
17:30KİMYA-9 LİSE
18:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30COĞRAFYA-10 LİSE
19:00KİMYA-10 LİSE
19:30COĞRAFYA-11 LİSE
20:00KİMYA-11 LİSE
20:30COĞRAFYA-12 LİSE
21:00KİMYA-12 LİSE
21:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
22:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE
22:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE
23:00KELAM-12 LİSE
23:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
00:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10
00:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
01:00COĞRAFYA-9 LİSE
01:30KİMYA-9 LİSE
02:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
02:30COĞRAFYA-10 LİSE
03:00KİMYA-10 LİSE
03:30COĞRAFYA-11 LİSE
04:00KİMYA-11 LİSE
04:30COĞRAFYA-12 LİSE
05:00KİMYA-12 LİSE
05:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
06:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE
06:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE
07:00KELAM-12 LİSE
07:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
08:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10
08:25BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
08:50-
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Son Güncelleme: 14.01.2021 00:13