TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00COĞRAFYA-9 LİSE

09:30KİMYA-9 LİSE

10:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

10:30COĞRAFYA-10 LİSE

11:00KİMYA-10 LİSE

11:30COĞRAFYA-11 LİSE

12:00KİMYA-11 LİSE

12:30COĞRAFYA-12 LİSE

13:00KİMYA-12 LİSE

13:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

14:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE

14:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

15:00KELAM-12 LİSE

15:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

16:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

16:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

17:00COĞRAFYA-9 LİSE

17:30KİMYA-9 LİSE

18:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

18:30COĞRAFYA-10 LİSE

19:00KİMYA-10 LİSE

19:30COĞRAFYA-11 LİSE

20:00KİMYA-11 LİSE

20:30COĞRAFYA-12 LİSE

21:00KİMYA-12 LİSE

21:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

22:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE

22:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

23:00KELAM-12 LİSE

23:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

00:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

00:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

01:00COĞRAFYA-9 LİSE

01:30KİMYA-9 LİSE

02:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

02:30COĞRAFYA-10 LİSE

03:00KİMYA-10 LİSE

03:30COĞRAFYA-11 LİSE

04:00KİMYA-11 LİSE

04:30COĞRAFYA-12 LİSE

05:00KİMYA-12 LİSE

05:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

06:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE

06:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

07:00KELAM-12 LİSE

07:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

08:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10

08:25BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

08:50-

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