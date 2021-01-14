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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın merakla takip ettikleri TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 14 Ocak 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 00:13
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Ocak 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında Salı günü dersler sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. Sabah başlayan eğitimler 24 saat devam ediyor.

Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.

TRT EBA TV lise 14 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

08:50EBA SPOR
 
09:00COĞRAFYA-9 LİSE
 
09:30KİMYA-9 LİSE
 
10:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
 
10:30COĞRAFYA-10 LİSE
 
11:00KİMYA-10 LİSE
 
11:30COĞRAFYA-11 LİSE
 
12:00KİMYA-11 LİSE
 
12:30COĞRAFYA-12 LİSE
 
13:00KİMYA-12 LİSE
 
13:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
 
14:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE
 
14:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE
 
15:00KELAM-12 LİSE
 
15:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
 
16:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10
 
16:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
 
17:00COĞRAFYA-9 LİSE
 
17:30KİMYA-9 LİSE
 
18:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
 
18:30COĞRAFYA-10 LİSE
 
19:00KİMYA-10 LİSE
 
19:30COĞRAFYA-11 LİSE
 
20:00KİMYA-11 LİSE
 
20:30COĞRAFYA-12 LİSE
 
21:00KİMYA-12 LİSE
 
21:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
 
22:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE
 
22:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE
 
23:00KELAM-12 LİSE
 
23:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
 
00:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10
 
00:30BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
 
01:00COĞRAFYA-9 LİSE
 
01:30KİMYA-9 LİSE
 
02:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
 
02:30COĞRAFYA-10 LİSE
 
03:00KİMYA-10 LİSE
 
03:30COĞRAFYA-11 LİSE
 
04:00KİMYA-11 LİSE
 
04:30COĞRAFYA-12 LİSE
 
05:00KİMYA-12 LİSE
 
05:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
 
06:00DİNLER TARİHİ-12 LİSE
 
06:30İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE
 
07:00KELAM-12 LİSE
 
07:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
 
08:00SAĞLIK HİZMETLERİ-10
 
08:25BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10
 
08:50-

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 14.01.2021 00:13
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LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
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