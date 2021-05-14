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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 14.05.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

14 Mayıs 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV her hafta lise müfredatına uygun dersleri öğrencilerle buluşturuyor. Milyonlarca lise öğrencisi EBA TV üzerinden dersleri takip ediyor.

Lise öğrencileri kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV okullara ara verilmesinin ardından öğrencilerin derslerini aksatmaması için hazırlandı. Pandemi sürecinde eğitim öğretim EBA TV üzerinden gerçekleşti. Öğrenciler EBA TV günlük yayın akışı içerisinde yer alan derslerle eğitimlerine devam etti. EBA TV lise yayın akışında Cuma günü eğitimler 00.00 Sağlık Hizmetleri ile başlamaktadır. Daha sonra Bilişim Teknolojileri Tekrarı ile devam ediyor. 24 saat devam eden ders yayınları sınıflara göre belirlenerek aktarılıyor. 

TRT  EBA TV lise 7 Mayıs 2021 Cuma yayın akışı

 

 

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

Son Güncelleme: 14.05.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
LiseYayın AkışıCumaTrt Eba Tv
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