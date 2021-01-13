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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 13-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 13 Ocak 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri derslerinden geri kalmamak için EBA TV’de bugün ne var sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Çarşamba yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken, ders yayınları 24 saat devam ediyor.

TRT EBA TV lise 13 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

09:30MATEMATİK-9 LİSE

10:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

10:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

11:00MATEMATİK-10 LİSE

11:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

12:00MATEMATİK-11 LİSE

12:30DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

13:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

13:30MATEMATİK-12 LİSE

14:00AKAİD-11 LİSE

14:30TEFSİR-11 LİSE

15:00HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMALAR-11 LİSE

15:30ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

16:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

16:30MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

17:00 -

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 13.01.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıçarşambaLiseTrt Eba Tv
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