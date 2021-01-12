TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 12 Ocak 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri ve kendi derslerinin hangi saatlerde olduğunu ve hangi derslerin işleneceğini öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında intenette en çok aratılan site olma başarısını gösterdi. TRT EBA TV günlük yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin derslerinden geri kalmamasını sağlıyor. TRT EBA TV lise yayın akışında müfredat derslerinin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere etütlerde yapılıyor. EBA TV Salı yayı akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlarken 24 saat boyunca devam ediyor.

TRT EBA TV lise 12 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:50EBA SPOR

09:00TARİH-9 LİSE

09:30FİZİK-9 LİSE

10:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

10:30TARİH-10 LİSE

11:00FİZİK-10 LİSE

11:30TARİH-11 LİSE

12:00FİZİK-11 LİSE

12:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

13:00FİZİK-12 LİSE

13:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

14:00SİYER-10 LİSE

14:30FIKIH-10 LİSE

15:00HADİS-10 LİSE

15:30MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

16:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

17:00 -

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