TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Açıklanmayan ders saatleri belirlendikçe siteye eklenecektir.
TRT EBA TV lise 11 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı
02:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
02:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
03:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
04:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
04:10MATEMATİK-9 LİSE
04:30TARİH-9 LİSE
04:40FİZİK-9 LİSE
04:50TENEFÜS
05:00COĞRAFYA-9 LİSE
05:10KİMYA-9 LİSE
05:20İNGİLİZCE-9 LİSE
05:30BİYOLOJİ-9 LİSE
05:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
06:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
06:10MATEMATİK-10 LİSE
06:30TARİH-10 LİSE
06:40FİZİK-10 LİSE
06:50FELSEFE-10 LİSE
07:00COĞRAFYA-10 LİSE
07:10KİMYA-10 LİSE
07:20İNGİLİZCE-10 LİSE
07:30BİYOLOJİ-10 LİSE
07:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
08:20MATEMATİK TYT HAZIRLIK
08:50TENEFÜS
09:20COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
09:40KİMYA TYT HAZIRLIK
09:50-
09:50EBA SPOR
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10MATEMATİK-11 LİSE
10:30TARİH-11 LİSE
10:40FİZİK-11 LİSE
10:50FELSEFE-11 LİSE
11:00COĞRAFYA-11 LİSE
11:10KİMYA-11 LİSE
11:20İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50TENEFÜS
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10MATEMATİK-12 LİSE
12:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40FİZİK-12 LİSE
12:50TENEFÜS
13:00COĞRAFYA-12 LİSE
13:10KİMYA-12 LİSE
13:20İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
13:50TENEFÜS
14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40TARİH AYT HAZIRLIK
14:50TENEFÜS
15:00FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:50TENEFÜS
17:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
17:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:00TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
18:30TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
19:10MATEMATİK-11 LİSE
19:30TARİH-11 LİSE
19:40FİZİK-11 LİSE
19:50FELSEFE-11 LİSE
20:00COĞRAFYA-11 LİSE
20:10KİMYA-11 LİSE
20:20İNGİLİZCE-11 LİSE
20:30BİYOLOJİ-11 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
20:50TENEFÜS
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
21:10MATEMATİK-12 LİSE
21:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
21:40FİZİK-12 LİSE
21:50TENEFÜS
22:00COĞRAFYA-12 LİSE
22:10KİMYA-12 LİSE
22:20İNGİLİZCE-12 LİSE
22:30BİYOLOJİ-12 LİSE
22:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
22:50TENEFÜS
23:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
23:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
23:40TARİH AYT HAZIRLIK
23:50TENEFÜS
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Son Güncelleme: 11.02.2021 00:01