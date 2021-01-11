TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV üzerinden yapılan yayınları milyonlarca öğrenci takip ediyor. TRT EBA TV yayınları uzaktan eğitim sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin derslerinden eksik kalmamalarını sağlıyor.

Lise öğrencileri derslerini eksik kalmamak ve kendi derslerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Özellikle lise son sınıf öğrencilerinin hazırlandıkları üniversite sınavı kapsamında özel dersleri de gerçekleştiriliyor. EBA TV Pazartesi yayın akışı sabah 08:50’de EBA Spor eğitimiyle başlıyor. 24 saat boyunca devam eden yayınlarda müfredatta yer alan konuların yanı sıra üniversite sınavına yönelik etütlerde yer alıyor.

TRT EBA TV lise 11 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

08:50İstiklal Marşı

08:50EBA SPOR

09:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

09:30MATEMATİK-9 LİSE

10:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

10:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

11:00MATEMATİK-10 LİSE

11:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

12:00MATEMATİK-11 LİSE

12:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

13:00MATEMATİK-12 LİSE

13:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

14:00KUR'AN-I KERİM LİSE

14:30ARAPÇA-9 LİSE

15:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

15:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

16:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:30MATEMATİK-9 LİSE

18:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

19:00MATEMATİK-10 LİSE

19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

20:00MATEMATİK-11 LİSE

20:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

21:00MATEMATİK-12 LİSE

21:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

22:00KUR'AN-I KERİM LİSE

22:30ARAPÇA-9 LİSE

23:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

23:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

00:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

00:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

01:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

01:30MATEMATİK-9 LİSE

02:00DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

02:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

03:00MATEMATİK-10 LİSE

03:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

04:00MATEMATİK-11 LİSE

04:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

05:00MATEMATİK-12 LİSE

05:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

06:00KUR'AN-I KERİM LİSE

06:30ARAPÇA-9 LİSE

07:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

07:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

08:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

08:25MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

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