İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Birçok kişinin merakla takibe aldığı TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 11 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

11 Mart 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV her hafta yayınladıkları derslerle öğrencilerin derslerinden eksik kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi dersin ne zaman olduğunu öğrenmek ve dersleri kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV uygulaması 2020 yılında ne çok giriş yapılan site oldu. Öğrencileri TRT EBA TV günlük yayın akışlarını araştırarak dersleri takip ediyor. TRT EBA TV lise yayın akışında aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Diğer ders programlarına ulaşmak için link; https://www.eba.gov.tr/#/anasayfa

TRT EBA TV lise 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;

  00.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Eş Sıcaklık Eğrisi (İzoterm) ve Dünya Sıcaklık Haritaları EBA İzle TRT İzle *
  00.30 KİMYA-9 (Tekrar) Zayıf Etkileşimler II EBA İzle TRT İzle *
  01.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Nüfus Özellikleri ve Önemi EBA İzle TRT İzle *
  01.30 KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar VII EBA İzle TRT İzle *
  02.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) İlk Kültür Merkezleri EBA İzle TRT İzle *
  02.30 KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VII EBA İzle TRT İzle *
  03.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri EBA İzle TRT İzle *
  03.30 KİMYA-12 (Tekrar) Organik Bileşikler I EBA İzle TRT İzle *
  04.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi   TRT İzle *
  04.30 AKAİD-11 (Tekrar) Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler, Peygamberler ve Tevhid Mücadelesi, Peygamberlere İmanın İnsana Kazandırdıkları EBA İzle TRT İzle *
  05.00 TEFSİR-11 (Tekrar) Kur’an’ın Kur’an ile Tefsiri EBA İzle TRT İzle *
  05.30 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Aşır EBA İzle TRT İzle *
  06.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) OHM Kanunu EBA İzle TRT İzle *
  06.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Dramatik Etkinlik Planı Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar EBA İzle TRT İzle *
  07.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Verilerle Çalışma EBA İzle TRT İzle *
  08.50 TBA SPOR Sabah Sporu    
  09.00 BİYOLOJİ-9 Hücre Zarı    
  09.30 9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı    
  10.00 BİYOLOJİ-10 Soyağaçları-II    
  10.30 FELSEFE-10 Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell'ın “Bilgelikle Birleşen Bilim" Görüşü    
  11.00 BİYOLOJİ-11 Solunum Sistemi- I    
  11.30 FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)    
  12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar    
  12.30 BİYOLOJİ-12 Bitkisel Dokular-I    
  13.00 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sağlık Elimizde Organlar-Fiziksel Özellikler    
  13.30 DİNLER TARİHİ-12 Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar    
  14.00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri, İlim Kurumları, Mescitler, Kütüphaneler    
  14.30 KELAM-12 Selefilik    
  15.00 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Krichhoff Kanunları    
  15.30 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Kalbin Yapısı ve İşlevleri    
  16.00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Karar Kontrol Deneyimleri    
  16.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Hücre Zarı    
  17.00 9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı    
  17.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Soyağaçları-II    
  18.00 FELSEFE-10 (Tekrar) Bilim-Hayat İlişkisi: B.Russell'ın “Bilgelikle Birleşen Bilim" Görüşü    
  18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Solunum Sistemi- I    
  19.00 FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( T.Hobbes-F.Bacon)    
  19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar    
  20.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Bitkisel Dokular-I    
  20.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sağlık Elimizde Organlar-Fiziksel Özellikler    
  21.00 DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar    
  21.30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) İlmi Faaliyetlerin Diğer Medeniyetlere Etkileri, İlim Kurumları, Mescitler, Kütüphaneler    
  22.00 KELAM-12 (Tekrar) Selefilik    
  22.30 ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Krichhoff Kanunları    
  23.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Kalbin Yapısı ve İşlevleri    
  23.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Karar Kontrol Deneyimleri


Son Güncelleme: 11.03.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LisePerşembeYayın AkışıTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF sınavları online mı olacak? AÖF 2.Dönem vize ve final tarihleri belli oldu mu?
AÖF sınavları online mı olacak? AÖF 2.Dönem vize ve final tarihleri belli oldu mu?
AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?
AÖL sistemde çalışma var hatası nedir? MEB AÖL öğrenci giriş ekranı neden açılmıyor?
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?
MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?

Popüler Haberler

Kanal 7 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 11 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik formülü
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
Enpara ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Enpara.com 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvuru şartları ve detayları
Mirasçılar 2020 yılında ne kadar vergi ödeyecek? Miras vergisi 2020 yılında ne zaman ödenecek?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hülya Özdemir kaç yaşında, nereli?
Allianz sigorta da 97. Yıl reklamı şarkıları kim söylüyor? Allianz sigorta 97. yıl reklamı şarkıları ve sözleri
IMDb puanına göre seçilmiş en psikopat en kötü çiftler
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
A101 Dynamic spor eldiveni özellikleri
Ali Erbaş'ın sağlık durumu nasıl? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın tedavi süreci nasıl ilerliyor?
Yeni uzaktan çalışma yönetmeliği maddeleri nelerdir?
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Netflix Kağıttan Hayatlar ne zaman yayınlanacak? Çağatay Ulusoy’un yeni filmi Kağıttan Hayatlar yayın günü ve saati

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.