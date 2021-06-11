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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

11 Haziran 2021 Cuma gününün önemli manşetlerinden TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

11 Haziran 2021 Cuma 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 11 Haziran 2021 Cuma

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “11 Haziran 2021 Cuma EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV lise yayın akışı

08:50 EBA SPOR

09:00 BİYOLOJİ-9 LİSE

09:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

10:00 BİYOLOJİ-10 LİSE

10:30 FELSEFE-10 LİSE

11:00 BİYOLOJİ-11 LİSE

11:30 FELSEFE-11 LİSE

12:00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

12:30 BİYOLOJİ-12 LİSE

13:00 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

13:30 DİNLER TARİHİ-12 LİSE

14:00 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

14:30 KELAM-12 LİSE

15:00 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

15:30 SAĞLIK HİZMETLERİ-10

16:00 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

16:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

17:00 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

17:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

18:00 FELSEFE-10 LİSE

18:30 BİYOLOJİ-11 LİSE

19:00 FELSEFE-11 LİSE

19:30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

20:00 BİYOLOJİ-12 LİSE

20:30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00 DİNLER TARİHİ-12 LİSE

21:30 İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 LİSE

22:00 KELAM-12 LİSE

22:30 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9

23:00 SAĞLIK HİZMETLERİ-10

23:30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10

00:00 BİYOLOJİ-9 LİSE

00:30 TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ LİSE

11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

11 Haziran 2021 Cuma​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

11 Haziran 2021 Cuma TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:00
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SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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