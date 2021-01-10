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TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberine ilişkin yeni gelişmeler, 10.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 12:50
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
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TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.

Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor ile başlarken günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.

TRT EBA TV lise 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

09:50EBA SPOR

10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

10:10MATEMATİK-11 LİSE

10:30TARİH-11 LİSE

10:40FİZİK-11 LİSE

10:50FELSEFE-11 LİSE

11:00COĞRAFYA-11 LİSE

11:10KİMYA-11 LİSE

11:20İNGİLİZCE-11 LİSE

11:30BİYOLOJİ-11 LİSE

11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

11:50TENEFÜS

12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

12:10MATEMATİK-12 LİSE

12:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

12:40FİZİK-12 LİSE

12:50TENEFÜS

13:00COĞRAFYA-12 LİSE

13:10KİMYA-12 LİSE

13:20İNGİLİZCE-12 LİSE

13:30BİYOLOJİ-12 LİSE

13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

13:50TENEFÜS

14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

14:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK

14:40TARİH AYT HAZIRLIK

14:50TENEFÜS

15:00FİZİK AYT HAZIRLIK

15:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

15:40KİMYA AYT HAZIRLIK

15:50TENEFÜS

16:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

16:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

16:50FELSEFE AYT HAZIRLIK

17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

17:10MATEMATİK-11 LİSE

17:30TARİH-11 LİSE

17:40FİZİK-11 LİSE

17:50FELSEFE-11 LİSE

18:00COĞRAFYA-11 LİSE

18:10KİMYA-11 LİSE

18:20İNGİLİZCE-11 LİSE

18:30BİYOLOJİ-11 LİSE

18:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

18:50TENEFÜS

19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

19:10MATEMATİK-12 LİSE

19:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

19:40FİZİK-12 LİSE

20:00COĞRAFYA-12 LİSE

20:10KİMYA-12 LİSE

20:20İNGİLİZCE-12 LİSE

20:30BİYOLOJİ-12 LİSE

20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

20:50TENEFÜS

21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

21:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK

21:40TARİH AYT HAZIRLIK

21:50TENEFÜS

22:00FİZİK AYT HAZIRLIK

22:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

22:40KİMYA AYT HAZIRLIK

23:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

23:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

23:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

23:50FELSEFE AYT HAZIRLIK

00:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

00:10MATEMATİK-11 LİSE

00:30TARİH-11 LİSE

00:40FİZİK-11 LİSE

00:50FELSEFE-11 LİSE

01:00COĞRAFYA-11 LİSE

01:10KİMYA-11 LİSE

01:20İNGİLİZCE-11 LİSE

01:30BİYOLOJİ-11 LİSE

01:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE

02:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

02:10MATEMATİK-12 LİSE

02:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE

02:40FİZİK-12 LİSE

02:50TENEFÜS

03:00COĞRAFYA-12 LİSE

03:10KİMYA-12 LİSE

03:20İNGİLİZCE-12 LİSE

03:30BİYOLOJİ-12 LİSE

03:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE

03:50TENEFÜS

04:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK

04:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK

04:40TARİH AYT HAZIRLIK

04:50TENEFÜS

05:00FİZİK AYT HAZIRLIK

05:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK

05:40KİMYA AYT HAZIRLIK

05:50TENEFÜS

06:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK

06:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK

06:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK

06:50FELSEFE AYT HAZIRLIK

07:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

07:10MATEMATİK-11 LİSE

07:30TARİH-11 LİSE

07:40FİZİK-11 LİSE

07:50FELSEFE-11 LİSE

08:00COĞRAFYA-11 LİSE

08:10KİMYA-11 LİSE

08:20İNGİLİZCE-11 LİSE

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 10.01.2021 12:50
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Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
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