TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV, her hafta ders yayınlarıyla öğrencilerin eğitimlerinin aksamamasını sağlıyor. EBA TV yayınlarını milyonlarca öğrenci takip ediyor.
Lise öğrencileri hangi derslerin ne zaman yayınlandığını öğrenmek ve kendi derslerini kaçırmamak için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
EBA TV 2020 yılında ne çok aratılan ve kullanılan site oldu. Özellikle lise öğrencileri üniversitesi sınavında zorluk çekmemek için EBA TV derslerini takip ediyor. EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredata uygun derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlanan öğrencilere önek soru ve testler aktarılıyor. EBA TV Pazar yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor ile başlarken günün 24 saati aralıksız olarak devam ediyor.
TRT EBA TV lise 10 Ocak 2021 Pazar yayın akışı
09:50EBA SPOR
10:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
10:10MATEMATİK-11 LİSE
10:30TARİH-11 LİSE
10:40FİZİK-11 LİSE
10:50FELSEFE-11 LİSE
11:00COĞRAFYA-11 LİSE
11:10KİMYA-11 LİSE
11:20İNGİLİZCE-11 LİSE
11:30BİYOLOJİ-11 LİSE
11:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
11:50TENEFÜS
12:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
12:10MATEMATİK-12 LİSE
12:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
12:40FİZİK-12 LİSE
12:50TENEFÜS
13:00COĞRAFYA-12 LİSE
13:10KİMYA-12 LİSE
13:20İNGİLİZCE-12 LİSE
13:30BİYOLOJİ-12 LİSE
13:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
13:50TENEFÜS
14:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
14:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
14:40TARİH AYT HAZIRLIK
14:50TENEFÜS
15:00FİZİK AYT HAZIRLIK
15:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
15:40KİMYA AYT HAZIRLIK
15:50TENEFÜS
16:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
16:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
16:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
16:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
17:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
17:10MATEMATİK-11 LİSE
17:30TARİH-11 LİSE
17:40FİZİK-11 LİSE
17:50FELSEFE-11 LİSE
18:00COĞRAFYA-11 LİSE
18:10KİMYA-11 LİSE
18:20İNGİLİZCE-11 LİSE
18:30BİYOLOJİ-11 LİSE
18:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
18:50TENEFÜS
19:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
19:10MATEMATİK-12 LİSE
19:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
19:40FİZİK-12 LİSE
20:00COĞRAFYA-12 LİSE
20:10KİMYA-12 LİSE
20:30BİYOLOJİ-12 LİSE
20:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
20:50TENEFÜS
21:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
21:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
21:40TARİH AYT HAZIRLIK
21:50TENEFÜS
22:00FİZİK AYT HAZIRLIK
22:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
22:40KİMYA AYT HAZIRLIK
23:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
23:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
23:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
23:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
00:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
00:10MATEMATİK-11 LİSE
00:30TARİH-11 LİSE
00:40FİZİK-11 LİSE
00:50FELSEFE-11 LİSE
01:00COĞRAFYA-11 LİSE
01:10KİMYA-11 LİSE
01:20İNGİLİZCE-11 LİSE
01:30BİYOLOJİ-11 LİSE
01:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 LİSE
02:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE
02:10MATEMATİK-12 LİSE
02:30T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 LİSE
02:40FİZİK-12 LİSE
02:50TENEFÜS
03:00COĞRAFYA-12 LİSE
03:10KİMYA-12 LİSE
03:20İNGİLİZCE-12 LİSE
03:30BİYOLOJİ-12 LİSE
03:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 LİSE
03:50TENEFÜS
04:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT HAZIRLIK
04:20MATEMATİK AYT HAZIRLIK
04:40TARİH AYT HAZIRLIK
04:50TENEFÜS
05:00FİZİK AYT HAZIRLIK
05:20COĞRAFYA AYT HAZIRLIK
05:40KİMYA AYT HAZIRLIK
05:50TENEFÜS
06:00BİYOLOJİ AYT HAZIRLIK
06:20GEOMETRİ AYT HAZIRLIK
06:40DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AYT HAZIRLIK
06:50FELSEFE AYT HAZIRLIK
07:00TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE
07:10MATEMATİK-11 LİSE
07:30TARİH-11 LİSE
07:40FİZİK-11 LİSE
07:50FELSEFE-11 LİSE
08:00COĞRAFYA-11 LİSE
08:10KİMYA-11 LİSE
08:20İNGİLİZCE-11 LİSE
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