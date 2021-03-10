İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Sıcak haber olarak gündeme gelen TRT EBA TV lise canlı yayın akışı Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 10 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Mart 2021 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Mart 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

TRT EBA TV üzerinden her hafta ders yayınlarını öğrencilerle buluşturuyor. EBA TV ders yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri derslerinden geri kalmamak için EBA TV’de bugün ne var sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan derslerin yanı sıra üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencileri için hazırlanan sınava hazırlık dersleri de yer alıyor. TRT EBA Pazartesi yayın akışında Tarih, Fizik, İnkılap, dersleri yanı sıra ders yayınlarını 24 saat sürdürüyor.

TRT EBA TV lise 15 Şubat Pazartesi yayın akışı

4:30TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

15:00ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

TRT EBA Lise

15:30 MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

16:00MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

16:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:00MATEMATİK-9 LİSE

17:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

18:00MATEMATİK-10 LİSE

18:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 LİSE

19:00MATEMATİK-11 LİSE

19:30TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 LİSE

20:00MATEMATİK-12 LİSE

20:30YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE

21:00KUR'AN-I KERİM LİSE

21:30ARAPÇA-9 LİSE

22:00TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 LİSE

22:30ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9

23:00MUHASEBE VE FİNANSMAN-9

23:30MAKİNE TEKNOLOJİLERİ-9

TRT EBA TV lise canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 10.03.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yayın AkışıçarşambaLiseTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 MEB Sözleşmeli öğretmen alımı şartları
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
Okullarda bu sene 2. ara tatil var mı, olacak mı? MEB yaz tatili tarihi belli oldu mu, yaz tatili ne zaman başlıyor?
MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?
MEB ortaokul sınıfları sınav olacak mı?
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
Açıktan lise için askerlik tecil işlemleri nasıl olur?
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?

Popüler Haberler

Çukur yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur 4. sezon ne zaman başlayacak?
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 10 Mart 2021 Çarşamba
ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle - EDHO son bölüm
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 10 Mart 2021 Çarşamba
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 10 Mart 2021 Çarşamba
Hangi meslekler yıpranma payı ile erken emekli olabilecek? 49 yaşında emekli olunabilecek
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
ziraat bankası sıfır faizli hayvancılık kredisi 2021
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Üniversite olan şehirlerde kiralık ev fiyatları ne kadardan başlıyor? Üniversite öğrencileri araştırmaya başladı!
1000 TL pandemi yardım paraları ne zaman yatacak?
Bim Marketde satılan Arnica Cyclone elektrikli süpürgenin özellikleri ve kullanıcı yorumları
2019 Ehliyet yenileme şartları nelerdir? Ehliyet yenileme ücreti ve gerekli evrakları neler?
N11 Sitesi çöktü mü? N11 indirimleri ne kadar sürecek? N11 11.11 indirimli ürünler kampanyası
En belirgin hamilelik belirtisi nedir? Hamilelik belirtileri cinsel ilişkiden ne zaman sonra başlar?
Asgari ücretin 1/3'ü ne kadar? 2021
Altın ne kadar oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Survivor 2021 9. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? 9 Mart Salı Survivor SMS sıralaması
Muhtaç aylığı için başvuru şartları nelerdir? 2021 muhtaç aylığı kaç para
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.