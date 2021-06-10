TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10 MATEMATİK-9 LİSE

10:30 TARİH-9 LİSE

10:40 FİZİK-9 LİSE

11:00 COĞRAFYA-9 LİSE

11:10 KİMYA-9 LİSE

11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10 MATEMATİK-10 LİSE

12:30 TARİH-10 LİSE

12:40 FİZİK-10 LİSE

12:50 FELSEFE-10 LİSE

13:00 COĞRAFYA-10 LİSE

13:10 KİMYA-10 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40 TARİH TYT HAZIRLIK

15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:10 MATEMATİK-9 LİSE

17:30 TARİH-9 LİSE

17:40 FİZİK-9 LİSE

18:00 COĞRAFYA-9 LİSE

18:10 KİMYA-9 LİSE

18:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

18:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

18:50 TENEFÜS

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

19:10 MATEMATİK-10 LİSE

19:30 TARİH-10 LİSE

19:40 FİZİK-10 LİSE

19:50 FELSEFE-10 LİSE

20:00 COĞRAFYA-10 LİSE

20:10 KİMYA-10 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

21:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

21:40 TARİH TYT HAZIRLIK

21:50 TENEFÜS

22:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

22:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

22:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

22:50 TENEFÜS

23:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

23:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

00:10 MATEMATİK-9 LİSE

00:30 TARİH-9 LİSE

00:40 FİZİK-9 LİSE

01:00 COĞRAFYA-9 LİSE

01:10 KİMYA-9 LİSE

01:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

01:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

02:10 MATEMATİK-10 LİSE

02:30 TARİH-10 LİSE

02:40 FİZİK-10 LİSE

02:50 FELSEFE-10 LİSE

03:00 COĞRAFYA-10 LİSE

03:10 KİMYA-10 LİSE

03:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

03:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

04:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

04:40 TARİH TYT HAZIRLIK

04:50 TENEFÜS

05:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

05:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

05:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

05:50 TENEFÜS

06:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

06:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

10 Haziran 2021 Perşembe​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…