TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe
TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.
EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.
10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı
09:50 EBA SPOR
10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10:10 MATEMATİK-9 LİSE
10:30 TARİH-9 LİSE
10:40 FİZİK-9 LİSE
11:00 COĞRAFYA-9 LİSE
11:10 KİMYA-9 LİSE
11:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
11:50 TENEFÜS
12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
12:10 MATEMATİK-10 LİSE
12:30 TARİH-10 LİSE
12:40 FİZİK-10 LİSE
12:50 FELSEFE-10 LİSE
13:00 COĞRAFYA-10 LİSE
13:10 KİMYA-10 LİSE
13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
13:50 TENEFÜS
14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
14:40 TARİH TYT HAZIRLIK
15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
15:30 KİMYA TYT HAZIRLIK
15:50 TENEFÜS
16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
17:10 MATEMATİK-9 LİSE
17:30 TARİH-9 LİSE
17:40 FİZİK-9 LİSE
18:00 COĞRAFYA-9 LİSE
18:10 KİMYA-9 LİSE
18:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
18:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
18:50 TENEFÜS
19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
19:10 MATEMATİK-10 LİSE
19:30 TARİH-10 LİSE
19:40 FİZİK-10 LİSE
19:50 FELSEFE-10 LİSE
20:00 COĞRAFYA-10 LİSE
20:10 KİMYA-10 LİSE
20:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
20:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
20:50 TENEFÜS
21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
21:40 TARİH TYT HAZIRLIK
21:50 TENEFÜS
22:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
22:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
22:30 KİMYA TYT HAZIRLIK
22:50 TENEFÜS
23:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
23:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
00:10 MATEMATİK-9 LİSE
00:30 TARİH-9 LİSE
00:40 FİZİK-9 LİSE
01:00 COĞRAFYA-9 LİSE
01:10 KİMYA-9 LİSE
01:20 İNGİLİZCE-9 LİSE
01:30 BİYOLOJİ-9 LİSE
01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE
02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE
02:10 MATEMATİK-10 LİSE
02:30 TARİH-10 LİSE
02:40 FİZİK-10 LİSE
02:50 FELSEFE-10 LİSE
03:00 COĞRAFYA-10 LİSE
03:10 KİMYA-10 LİSE
03:20 İNGİLİZCE-10 LİSE
03:30 BİYOLOJİ-10 LİSE
03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE
04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK
04:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK
04:40 TARİH TYT HAZIRLIK
04:50 TENEFÜS
05:00 FİZİK TYT HAZIRLIK
05:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK
05:30 KİMYA TYT HAZIRLIK
05:50 TENEFÜS
06:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK
06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK
06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK
06:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK
07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE
10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…
TRT EBA TV lise frekans bilgileri
TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.
TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı:12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.750
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı:11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC: 3/4
10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın
TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.
10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…