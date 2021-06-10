İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Basın bülteninde göze çarpan TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atarak, TRT EBA TV lise canlı yayın akışı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:00
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Takip Et:

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Yüz yüze eğitimine verilen aranın ardından öğrenciler derslerine uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Uzaktan eğitim modeli kapsamında dersler online olarak TRT EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe

TRT EBA TV, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmaması adına canlı ders yayınları gerçekleştiriyor. Öğrenciler EBA TV sayesinde derslerinden geri kalmıyor. TRT EBA TV lise ders yayınları haftalık olarak MEB müfredatına göre açıklanıyor. Öğrenciler derslerini kaçırmamak için her gün TRT EBA TV yayın akışını araştırıyor.

EBA TV, 2021 yılında ne çok aratılan sitelerden biri oldu. Lise öğrencileri dersleri anında takip etmek için “10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde müfredatta yer alan tüm dersler yer alıyor. Haftanın her günü belirli saatlerde yapılan dersler konulara göre ayrılıyor. Öğrenciler ders saatlerini kaçırmamak için canlı yayın akışını araştırıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı

09:50 EBA SPOR

10:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

10:10 MATEMATİK-9 LİSE

10:30 TARİH-9 LİSE

10:40 FİZİK-9 LİSE

11:00 COĞRAFYA-9 LİSE

11:10 KİMYA-9 LİSE

11:20  İNGİLİZCE-9 LİSE

11:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

11:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

11:50 TENEFÜS

12:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

12:10 MATEMATİK-10 LİSE

12:30 TARİH-10 LİSE

12:40 FİZİK-10 LİSE

12:50 FELSEFE-10 LİSE

13:00 COĞRAFYA-10 LİSE

13:10 KİMYA-10 LİSE

13:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

13:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

13:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

13:50 TENEFÜS

14:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

14:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

14:40 TARİH TYT HAZIRLIK

15:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

15:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

15:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

15:50 TENEFÜS

16:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

16:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

16:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

16:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

17:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

17:10 MATEMATİK-9 LİSE

17:30 TARİH-9 LİSE

17:40 FİZİK-9 LİSE

18:00 COĞRAFYA-9 LİSE

18:10 KİMYA-9 LİSE

18:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

18:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

18:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

18:50 TENEFÜS

19:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

19:10 MATEMATİK-10 LİSE

19:30 TARİH-10 LİSE

19:40 FİZİK-10 LİSE

19:50 FELSEFE-10 LİSE

20:00 COĞRAFYA-10 LİSE

20:10 KİMYA-10 LİSE

20:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

20:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

20:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

20:50 TENEFÜS

21:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

21:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

21:40 TARİH TYT HAZIRLIK

21:50 TENEFÜS

22:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

22:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

22:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

22:50 TENEFÜS

23:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

23:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

23:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

23:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

00:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

00:10 MATEMATİK-9 LİSE

00:30 TARİH-9 LİSE

00:40 FİZİK-9 LİSE

01:00 COĞRAFYA-9 LİSE

01:10 KİMYA-9 LİSE

01:20 İNGİLİZCE-9 LİSE

01:30 BİYOLOJİ-9 LİSE

01:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 LİSE

02:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 LİSE

02:10 MATEMATİK-10 LİSE

02:30 TARİH-10 LİSE

02:40 FİZİK-10 LİSE

02:50 FELSEFE-10 LİSE

03:00 COĞRAFYA-10 LİSE

03:10 KİMYA-10 LİSE

03:20 İNGİLİZCE-10 LİSE

03:30 BİYOLOJİ-10 LİSE

03:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 LİSE

04:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TYT HAZIRLIK

04:20 MATEMATİK TYT HAZIRLIK

04:40 TARİH TYT HAZIRLIK

04:50 TENEFÜS

05:00 FİZİK TYT HAZIRLIK

05:20 COĞRAFYA TYT HAZIRLIK

05:30 KİMYA TYT HAZIRLIK

05:50 TENEFÜS

06:00 BİYOLOJİ TYT HAZIRLIK

06:20 GEOMETRİ / PROBLEMLER TYT HAZIRLIK

06:40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT HAZIRLIK

06:50 FELSEFE TYT HAZIRLIK

07:00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 LİSE

 

 

 

 

10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise yayın akışı için tıklayınız…

TRT EBA TV lise frekans bilgileri

TRT EBA TV 3 farklı kanaldan HD ve SD olmak üzere 6 yayın yapıyor. Bu kanallar TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarıdır. Her bir kanalın HD ve SD yayınları bulunmaktadır.

TRT EBA TV Lise frekans bilgileri ise şu şekildedir;

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı:12.084 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 13.750

FEC: 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı:11.916 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30.000

FEC: 3/4

10 Haziran 2021 Perşembe​ TRT EBA TV lise canlı yayın

TRT EBA TV lise yayın akışında Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Fizik, Geometri gibi derslerin yanı sıra Arapça, Özel Eğitim Türkçe, Muhasebe gibi alan dersleri de gerçekleştirilecek.

10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV lise canlı yayın izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 10.06.2021 00:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavEğitimDersYayın AkışıLisePazarTrt Eba Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
BİLSEM kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 Bilsem kayıt tarihleri açıklandı mı?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
LGS'ye girmeden lise tercihi yapılır mı? Sınavsız alan liseler var mı, hangileri?
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
2021 LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS puan ve net hesaplama işlemleri
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
Liselerde yüz yüze eğitim ne zaman, zorunlu mu?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

Popüler Haberler

TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
10 Haziran 2021 Perşembe günü TRT Spor yayın akışı
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
Rüyada at görmek anlamı ve yorumu
Fiili hizmet süresi zammı ne demektir? Kimler fiili hizmet süresi zammından faydalanabilir?
Süper Emeklilik Nedir?
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 9 Haziran 2021 Çarşamba
Doğum iznine hangi haftada çıkılır? 2021 Doğum izni nasıl kullanılır?
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Emre Özmen kimdir? Emre Özmen hakkında bilgiler
Aviva Bireysel Emeklilik Sisteminden kimler yararlanabilir? 2021
50.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Konut kredisi faiz oranları yükseldi mi? Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 9 Haziran 2021 Çarşamba
Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı izle! Bozkır Aslanı Celaleddin 4. Bölüm fragmanı izle
Android telefonu rootlamak nedir? İşlem nasıl yapılır, zararlımıdır?
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı izle - Bir Zamanlar Çukurova 10 Haziran 2021 Perşembe özeti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.