TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

TRT EBA TV ders yayınlarıyla uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlıyor. EBA TV yayınları milyonlarca öğrenci tarafından takip ediliyor.

Lise öğrencileri kendi ders saatlerinin ne zaman olduğunu öğrenmek için “EBA TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT EBA TV lise yayın akışı içerisinde 9, 10, 11 ve 12.sınıfların dersleri yer alıyor. Müfredata göre derslerin yer aldığı yayınlarda üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileri için sınava yönelik içeriklerde yer alıyor. TRT EBA TV Cumartesi lise yayın akışı sabah 09:50’de EBA Spor eğitimleriyle başlıyor. Sabah başlayan dersler 24 saat boyunca devam ediyor.

Eksik kalan ders saatleri açıklandıkça eklenecektir.

TRT EBA TV lise 24 Nisan Cumartesi yayın akışı

09.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Meraklı Çocuklar İş Başında (Türkçe ve Oyun Etkinlikleri)

10.00 TÜRKÇE-4 Sağlık ve Spor (Gizemli Canlılar)

10.30 MATEMATİK-4 Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-2)

11.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Üretimden Tüketime (Üretime Evet, Tüketime Hayır)

11.30 FEN BİLİMLERİ-4 Aydınlatma ve Ses Teknolojileri (Ses Kirliliğinine Yönelik Çözümler)

12.00 TÜRKÇE-3 Çocuk Dünyası (Şekilleri Tanırım, Yönergeyi Uygularım)

12.30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-4)

13.00 TÜRKÇE-3 Çocuk Dünyası (Tablo ve Grafik Dünyası)

13.30 MATEMATİK-3 Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Örüntüler)

14.00 TÜRKÇE-2 Sağlık ve Spor (Dinleme ve Okuma) 14.00 TÜRKÇE-2 Sağlık ve Spor (Dinleme ve Okuma)

14.30 MATEMATİK-2 Zamanı Ölçme (Zaman Kavramlarını İlişkilendirelim)

15.00 MATEMATİK-2 Zamanı Ölçme (Zaman Problemlerini Çözelim)

15.30 TÜRKÇE-1 Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-1)

16.00 MATEMATİK-1 Zaman Ölçme (Gün-Hafta-Ay-3)

16.30 TÜRKÇE Büyük ve Küçük Harflerden Oluşturulmuş Örüntüyü Devam Ettirme

18.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Gezelim - Görelim (Nereye, Ne İle, Nasıl? -Bilet)

18.30 1-2-3-4

19.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Meraklı Çocuklar İş Başında (Sanat, Matematik, Müzik, Hareket ve İlkokula Hazırlık Etkinlikleri)

20.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Ayça KAYA

21.30 KAVRAM ÖĞRETİMİ Duygular

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