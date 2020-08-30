Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için 31 Ağustos tarihinde yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başlıyor.

Eğitim camiası 31 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında eğitim öğretime uzaktan olacak şekilde Trt eba tv kanallarında ve eba gov tr intenet adresi üzerinden devam edecek.

Her okul düzeyi için yayın yapan toplam 3 tv kanalı bulunuyor. Bu kanallar trt eba tv ilkokul,trt eba tv ortaokul ve trt eba tv lise

TRT EBA TV kanalları frekans bilgileri nedir ?

Her okul düzeyi için yayın yapan toplam 3 tv kanalı bulunuyor. Bu kanallar trt eba tv ilkokul,trt eba tv ortaokul ve trt eba tv lise.

Her bir kanal için gerekli olan frenkans bilgilerini aşağıdaki tabloyu inceleyerek öğrenebilir ve kendi televizyon ayarlarınızı bu bilgilere göre yapıp trt eba tv kanallarını izlemeye başlayabilirsiniz..