Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar gereği yaklaşık 16 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen için 31 Ağustos tarihinde yeni eğitim öğretim yılı uzaktan eğitim olarak başlıyor.
Eğitim camiası 31 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında eğitim öğretime uzaktan olacak şekilde Trt eba tv kanallarında ve eba gov tr intenet adresi üzerinden devam edecek.
Her okul düzeyi için yayın yapan toplam 3 tv kanalı bulunuyor. Bu kanallar trt eba tv ilkokul,trt eba tv ortaokul ve trt eba tv lise
TRT EBA TV kanalları frekans bilgileri nedir ?
Her bir kanal için gerekli olan frenkans bilgilerini aşağıdaki tabloyu inceleyerek öğrenebilir ve kendi televizyon ayarlarınızı bu bilgilere göre yapıp trt eba tv kanallarını izlemeye başlayabilirsiniz..