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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Ocak 2021 Cumartesi

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 00:02
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Ocak 2021 Cumartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 9 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

9 Ocak 2021 Cumartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 9 Ocak 2021 Cumartesi

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Beslenme (Fen, Oyun, ve Türkçe Etkinlikleri)        
09.00    İNGİLİZCE-4    My day    
09.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -4 Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı    
10.00    HAYAT BİLGİSİ -3  Sağlıklı Hayat ( Satın Alırken-1)    
10.30    FEN BİLİMLERİ -3    Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)        
11.00    HAYAT BİLGİSİ -2    Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)        
11.30    TÜRKÇE - 2 Milli Kültürümüz (Yönergeler)       
12.00    OKUYORUM YAZIYORUM    Sesleri Tanıyoruz (Z, z)        
12.30    HAYAT BİLGİSİ -1   Evimizde Hayat  (Gün İçinde Neler Yapabileceğini Planlar -2)        
13.00    TÜRKÇE -1    Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum - Hece ve Kelimeler Oluşturma)        
13.30    TÜRKÇE   H Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma     
14.00    HAYAT BİLGİSİ    Geri Dönüşümü Yapılabilecek Maddeleri Ayırt Etme      
14.30    1-2-3-4 TBA     TBA Kuşağı   
15.00    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    My Day       
15.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)    Bir Dua Tanıyorum: Amentü Duası ve Anlamı        
16.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-1)        
16.30    FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)    Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işığın Görmedeki Rolü)        
17.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-2)        
17.30    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Milli Kültürümüz (Yönergeler)        
18.00    OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)    Sesleri Tanıyoruz (Z, z)        
18.30    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Evimizde Hayat (Gün İçinde Neler Yapabileceğini Planlar-2 )        
19.00    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (Z Harfini Öğreniyorum - Hece ve Kelimeler Oluşturma)        
19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Beslenme (Fen, Oyun, ve Türkçe Etkinlikleri)        
20.30    ÖĞRETMENLER ODASI  - Ogün Temizkanoğlu
21.00    TÜRKÇE (Tekrar) -  H Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma       
21.30    HAYAT BİLGİSİ (Tekrar)  -  Geri Dönüşümü Yapılabilecek Maddeleri Ayırt Etme        
22.00    1-2-3-4 TBA (Tekrar)    - TBA Kuşağı
    

 

EBA TV 9 Ocak 2021 Cumartesi ortaokul ders programı

09.00    TÜRKÇE-5    Sözcükte Yapı        
09.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK YAPISI-5    Ünite Değerlendirme        
10.00    TÜRKÇE-6    Şiirin Şekil Özellikleri        
10.30    MATEMATİK-6    Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama 
11.00    TÜRKÇE-7    Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
11.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-7    Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet       
12.00    TÜRKÇE-8    Soru Çözümü        
12.30    MATEMATİK-8    Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik / Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimde Yazma        
13.00    ARAPÇA-8    Dostluk 2        
13.30    TÜRKÇE    Yazdıklarını Düzenleme 
14.00    BECERİ ÖĞRETİMİ    Origami Çalışmaları
14.30    TBA    TBA Kuşağı        
15.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Sözcükte Yapı      

15.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Ünite Değerlendirmesi        

16.00    TÜRKÇEE-6 (Tekrar)    Şiirin Şekil Özellikleri        
16.30    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Ondalık Gösterim / Belli Bir Basamağa Göre Yuvarlama        
17.00    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları        
17.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)    Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet        
18.00    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Soru Çözümü        
18.30    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Cebirsel İfadeler ve Özdeşlik / Basit Cebirsel İfadeleri Anlama ve Farklı Biçimde Yazma        
19.00    ARAPÇA-8 (Tekrar)    Dostluk 2        
19.30    TÜRKÇE (Tekrar)    Yazdıklarını Düzenleme      
20.00    BECERİ ÖĞRENİMİ (Tekrar)    Origami Çalışmaları        
20.30    TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı        
21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI    Ogün Temizkanoğlu   

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 9 Ocak 2021 Cumartesi lise ders programı

00.00    ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ - 9 (Tekrar)    Dramatik Etkinliklerde Kullanılan Teknikler
00.30    MUHASABE ve FİNANSMAN -9    Elektronik Tablolama Yöntemi -2      
09.00    COĞRAFYA -9    Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri    

09.30    KİMYA - 9     Güçlü Etkileşimler II- İyonik Bağlı Bileşenlerin Adlandırılması
10.00    TBA SANAT    Animasyon Kampı
10.30    COĞRAFYA -10    Türkiye'de Su Kaynakları        
11.00    KİMYA-10    Heterojen ve Homojen Karışımlar II       
11.30    ÇOĞRAFYA-11    Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri     
12.00    KİMYA-11    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük II        
12.30    COĞRAFYA-12     Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkilendirilmesi        
13.00    KİMYA-12    Lewis Formülleri I        
13.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -12    Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 69. Ayet      
14.00    DİNLER TARİHİ -12    Hristiyanlık, Hristiyanlığın Tarihçesi        
14.30    İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-12    İnsan-Evren İlişkisi        
15.00    KELAM -12    Akli Hükümler        
15.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ - 9    Kuvvetli Akım Tesisat Uygulamaları        
16.00    SAĞLIK HİZMETLERİ - 10    Endokrin Sistem        
16.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ - 10   Program İçerisinde Oluşan Hata Mesajları ve Açıklama Satırlarını Kullanma        
17.00    COĞRAFYA - 9 (Tekrar)    Eş Yükselti Eğrileri ve Eş Yükselti Eğrilerinin Özellikleri       
17.30     KİMYA -9 (Tekrar)    Güçlü Etkileşimler II - İyonik Bağlı Bileşenlerin Adlandırılması        
18.00    TBA SANAT (Tekrar)    Animasyon Kampı      
18.30    COĞRAFYA-10 (Tekrar)    Türkiye'de Su kaynakları        
19.00    KİMYA-10 (Tekrar)    Homojen ve Heterojen Karışımlar II        
19.30    COĞRAFYA-11 (Tekrar)    Türkiye'de Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri     
20.00    KİMYA-11 (Tekrar)    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük  II 
20.30    COĞRAFYA -11 (Tekrar)    Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekanla İlişkisi   
21.00    KİMYA -12 (Tekrar)    Lewis Formülleri I        
21.30    DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ -12 (Tekrar)    Kur'an'dan Ayetler: Nisa Suresi 69. Ayet  
22.00    DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)    Hristiyanlık, Hristiyanlığın Tarihçesi        
22.30    İSLAM KÜLTÜR ve MEDENİYETİ-12 (Tekrar)    İnsan-Evren İlişkisi        
23.00    KELAM-12 (Tekrar)    Akli Hükümler        
23.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Kuvvetli Akım Tesisat Uygulamaları    

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.

 


Son Güncelleme: 09.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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