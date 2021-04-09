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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Nisan 2021 Cuma

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin en yeni ayrıntılarını 09.04.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 00:02
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Nisan 2021 Cuma
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Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

İlkokul 7 Nisan Çarşamba

07.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Matematik, Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)        

07.50    1-2-3-4 TBA    Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım        

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)        

08.50    TBA SPOR    Sabah Sporu        

09.00    İNGİLİZCE-4    My Clothes        

09.30    MATEMATİK-3    Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)        

10.00    HAYAT BİLGİSİ-3    Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)        

10.30    HAYAT BİLGİSİ-2    Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)        

11.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)  

11.30    HAYAT BİLGİSİ-1    Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)        

12.00    MATEMATİK    Çoklukları Eşleme        

12.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)        

13.30    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    My Clothes        

14.00    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)        

14.30    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)        

15.00    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)        

15.30    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)        

16.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)        

16.30    MATEMATİK (Tekrar)    Çoklukları Eşleme        

17.00    İNGİLİZCE-4 (Tekrar)    My Clothes        

17.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Geometrik Cisimler ve Şekiller, Geometrik Örüntüler, Geometride Temel Kavramlar, Uzamsal İlişkiler (Geometrik Cisimler ve Şekiller-1)        

18.00    HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)    Ülkemizde Hayat (Gezdik, Gördük)        

18.30    HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)    Ülkemizde Hayat (Millî Gün ve Bayramlar, Dini Gün ve Bayramlar)        

19.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Kutlu Olsun Etkinlikler (Bahar Şenliği)        

19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Özel Zamanlar, Kutlamalar ve Değerler (Fen, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri)        

20.30    ÖĞRETMENLER ODASI    Rüştü REÇBER        

21.00    HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)    Ülkemizde Hayat (Yaşadığımız Yer)        

21.30    MATEMATİK (Tekrar)    Çoklukları Eşleme

Ortaokul 7 Nisan Çarşamba

00.00    BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar)    Ront Gösterisi        

08.50    TBA SPOR    Sabah Sporu        

09.00    TÜRKÇE-5    Soru Çözümü ve Etkinlikler        

09.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5    Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)        

10.00    TÜRKÇE-6    Edatlar, Ünlemler (T)        

10.30    MATEMATİK-6    Açılar / Genel Tekrar (T)        

11.00    TÜRKÇE-7    Deyim ve Atasözleri        

11.30    5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama        

12.00    TÜRKÇE-8    Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler        

12.30    MATEMATİK-8    Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü        

13.00    ARAPÇA-8    Sporun Önemi 1        

13.30    TÜRKÇE    Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme        

14.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Soru Çözümü ve Etkinlikler        

14.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)        

15.00    TÜRKÇE-6 (Tekrar)    Edatlar, Ünlemler (T)        

15.30    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Açılar / Genel Tekrar (T)        

16.00    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Deyim ve Atasözleri        

16.30    5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama        

17.00    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler        

17.30    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü        

18.00    ARAPÇA-8 (Tekrar)    Sporun Önemi 1        

18.30    TÜRKÇE (Tekrar)    Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme        

19.00    TÜRKÇE-5 (Tekrar)    Soru Çözümü ve Etkinlikler        

19.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)    Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)        

20.00    TÜRKÇE-6 (Tekrar)    Edatlar, Ünlemler (T)        

20.30    MATEMATİK-6 (Tekrar)    Açılar / Genel Tekrar (T)        

21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI    Rüştü REÇBER        

21.30    TÜRKÇE-7 (Tekrar)    Deyim ve Atasözleri        

22.00    5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Neyi Kutluyoruz? Davet Kartı Hazırlama        

22.30    TÜRKÇE-8 (Tekrar)    Türkçe'ye Yabancı Dillerden Giren Henüz Yerleşmemiş Sözcükler        

23.00    MATEMATİK-8 (Tekrar)    Üçgenlerin Kenar Uzunlukları Arasındaki İlişki / Soru Çözümü        

23.30    ARAPÇA-8 (Tekrar)    Sporun Önemi 1

Lise 7 Nisan Çarşamba

00.00    COĞRAFYA-9 (Tekrar)    İklim Elemanları - Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler        

00.30    KİMYA-9 (Tekrar)    Zayıf Etkileşimler I        

01.00    COĞRAFYA-10 (Tekrar)    Türkiye’de Bitki Örtüsü        

01.30    KİMYA-10 (Tekrar)    Homojen ve Heterojen Karışımlar VI        

02.10    COĞRAFYA-11 (Tekrar)    Türkiye’de Sanayi        

02.30    KİMYA-11 (Tekrar)    Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VI        

03.00    COĞRAFYA-12 (Tekrar)    Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişimler        

03.30    KİMYA-12 (Tekrar)    Hibritleşme ve Molekül Geometrileri III        

04.00    9-10-11-12 TBA (Tekrar)    Robotik Kodlama Atölyesi        

04.30    AKAİD-11 (Tekrar)    Peygamberlerin Özellikleri        

05.00    TEFSİR-11 (Tekrar)    Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama, Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yönteminde Temel İlkeler, Arap Diline Vukufiyet        

05.30    HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar)    Namaz Tesbihatı        

06.00    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Kondansatörlerin Ölçümü ve Bağlantıları        

06.30    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)    Dramaik Etkinlik Planı        

07.00    MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar)    Çalışma Sayfası İşlemleri        

08.50    TBA SPOR    Sabah Sporu        

09.00    BİYOLOJİ-9    Sitoplazma ve Organeller-IV        

09.30    9-10-11-12 TBA    Animasyon Kampı        

10.00    BİYOLOJİ-10    Soyağaçları-I        

10.30    FELSEFE-10    Bilim-Felsefe İlişkisi        

11.00    BİYOLOJİ-11    Bağışıklık Sistemi        

11.30    FELSEFE-11    15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)        

12.00    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12    Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar        

12.30    BİYOLOJİ-12    Fotosentez-Hücresel Solunum        

13.00    9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat        

13.30    DİNLER TARİHİ-12    Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar        

14.00    İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12    Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri        

14.30    KELAM-12    İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet        

15.00    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9    Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları        

15.30    SAĞLIK HİZMETLERİ 10    Kanama        

16.00    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10    If-Else        

16.30    BİYOLOJİ-9 (Tekrar)    Sitoplazma ve Organeller-IV        

17.00    9-10-11-12 TBA (Tekrar)    Animasyon Kampı        

17.30    BİYOLOJİ-10 (Tekrar)    Soyağaçları-I        

18.00    FELSEFE-10 (Tekrar)    Bilim-Felsefe İlişkisi        

18.30    BİYOLOJİ-11 (Tekrar)    Bağışıklık Sistemi        

19.00    FELSEFE-11 (Tekrar)    15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza)        

19.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)    Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar        

20.00    BİYOLOJİ-12 (Tekrar)    Fotosentez-Hücresel Solunum        

20.30    9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat        

21.00    DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar)    Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar        

21.30    İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar)    Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri        

22.00    KELAM-12 (Tekrar)    İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet        

22.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları        

23.00    SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar)    Kanama        

23.30    BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar)    If-Else

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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