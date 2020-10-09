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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Ekim 2020 Cuma

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 9 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Ekim 2020 Cuma
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

8 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 8 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 8 Ekim 2020


EBA TV ortaöğretim ders programı 7 Ekim 2020

EBA TV Lise ders programı 7 Ekim 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 09.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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