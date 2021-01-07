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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Ocak 2021 Perşembe

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 7 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Ocak 2021 Perşembe
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 7 Ocak 2021 Perşembe tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı.

Ocak 7 2021 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

7 Ocak 2021 Perşembe tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 7 Ocak 2021 Perşembe

08.00    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı    Beslenme (Türkçe, Oyun, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)        
09.00    TÜRKÇE-4    Bilim ve Teknoloji (İcat Nasıl Yapılır?-Okuma Anlama Çalışmaları)        
09.30    MATEMATİK-4    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemini Tahmin Etme)        
10.00    TÜRKÇE-3    Millî Kültürümüz (Gezsem Anadolu'yu)        
10.30    MATEMATİK-3    Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma Problemleri)        
11.00    TÜRKÇE-2    Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-2)        
11.30    MATEMATİK-2    Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-2)        
12.00    OKUYORUM YAZIYORUM    Sesleri Tanıyoruz (B, b)        
12.30    TÜRKÇE-1    Okuyorum Yazıyorum (B Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )        
13.00    MATEMATİK-1    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-6)        
13.30    BİLİŞSEL BECERİLER    Sosyal Oyun Oynama        
14.00    MATEMATİK    Bölme İşlemi        
14.30    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE    Giyecekler, Kalın-İnce, Uzun-Kısa, Okuma Çalışmaları        
15.00    TÜRKÇE-4 (Tekrar)    Bilim ve Teknoloji (İcat Nasıl Yapılır?-Okuma Anlama Çalışmaları)        
15.30    MATEMATİK-4 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemini Tahmin Etme)        
16.00    TÜRKÇE-3 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Gezsem Anadolu'yu)        
16.30    MATEMATİK-3 (Tekrar)    Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpma Problemleri)        
17.00    TÜRKÇE-2 (Tekrar)    Millî Kültürümüz (Ormandaki Ağaçlar-2)        
17.30    MATEMATİK-2 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-2)        
18.00    OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)    Sesleri Tanıyoruz (B, b)        
18.30    TÜRKÇE-1 (Tekrar)    Okuyorum Yazıyorum (B Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma )        
19.00    MATEMATİK-1 (Tekrar)    Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-6)        
19.30    OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)    Beslenme (Türkçe, Oyun, Müzik ve Matematik Etkinlikleri)        
20.30    VELİ KUŞAĞI - BİZDEN    Prof. Dr. Ayşe Bilge SELÇUK        
21.00    BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar)    Sosyal Oyun Oynama        
21.30    MATEMATİK (Tekrar)    Bölme İşlemi        
22.00    1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)    Giyecekler, Kalın-İnce, Uzun-Kısa, Okuma Çalışmaları
    

 

EBA TV 7 Ocak 2021 Perşembe ortaokul ders programı

09.00    İNGİLİZCE-5    Health (Unit 5)        
09.30    MATEMATİK-5    Ondalık Gösterim / Basamak Adları ve Basamak Değerleri        
10.00    İNGİLİZCE-6    At the Fair (Unit 5)        
10.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6    Bazı Zararlı Alışkanlıklar        
11.00    İNGİLİZCE-7    Television (Unit 5)        
11.30    MATEMATİK-7    Eşitlik ve Denklem / I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme        
12.00    İNGİLİZCE-8    Vocabulary Practice (Unit 5)        
12.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8    Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı        
13.00    ARAPÇA-7    Hava Karlı 1        
13.30    SOSYAL BİLGİLER    Çevresinde Meydana Gelen Hava Olaylarını Gözlemleme        
14.00    MATEMATİK    Bölme İşlemi        
14.30    TBA    TBA Kuşağı        
15.00    İNGİLİZCE-5 (Tekrar)    Health (Unit 5)      

15.30    MATEMATİK-5 (Tekrar)    Ondalık Gösterim / Basamak Adları ve Basamak Değerleri        

16.00    İNGİLİZCE-6 (Tekrar)    At the Fair (Unit 5)        
16.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar)    Bazı Zararlı Alışkanlıklar        
17.00    İNGİLİZCE-7 (Tekrar)    Television (Unit 5)        
17.30    MATEMATİK-7 (Tekrar)    Eşitlik ve Denklem / I. Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem Çözme        
18.00    İNGİLİZCE-8 (Tekrar)    Vocabulary Practice (Unit 5)        
18.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)    Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı        
19.00    ARAPÇA-7 (Tekrar)    Hava Karlı 1        
19.30    SOSYAL BİLGİLER (Tekrar)    Çevresinde Meydana Gelen Hava Olaylarını Gözlemleme        
20.00    MATEMATİK (Tekrar)    Bölme İşlemi        
20.30    TBA (Tekrar)    TBA Kuşağı        
21.00    YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN    Prof. Dr. Ayşe Bilge SELÇUK    

Eba Ortaokul ders program linki

EBA TV 7 Ocak 2021 Perşembe lise ders programı

00.00    MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Tona Tezgahlarının Bakımı        
09.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9    Fablın Tarihsel Gelişimi, Türk ve Dünya Edebiyatında Fabl        
09.30    MATEMATİK-9    Üslü İfadeler ve Denklemler        
10.00    TBA BİLİM    Robotik Kodlama Atölyesi        
10.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10    İsim Tamlamaları        
11.00    MATEMATİK-10    Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler        
11.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11    Edebî Makale        
12.00    MATEMATİK-11    İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri        
12.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11    Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan        
13.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12    Anlam Olayları        
13.30    MATEMATİK-12    Trigonometri Konusu ile İlgili Sınavlarda Çıkmış Soru Çözümü        
14.00    AKAİD-11    Meleklerin Görevleri        
14.30    TEFSİR-11    Tedvin Dönemi ve Sonrasındaki Gelişmeler        
15.00    HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11    Vaaz ve Vaizlik, Vaaz Duaları        
15.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9    Kuvvetli Tesisat Uygulamaları        
16.00    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9    Dramatik Etkinliklerde Kullanılan Teknikler        
16.30    MUHASEBE VE FİNANSMAN 9    Elektronik Tablolama Programı -2        
17.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)    Fablın Tarihsel Gelişimi, Türk ve Dünya Edebiyatında Fabl        
17.30    MATEMATİK-9 (Tekrar)    Üslü İfadeler ve Denklemler        
18.00    TBA BİLİM (Tekrar)    Robotik Kodlama Atölyesi        
18.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)    İsim Tamlamaları        
19.00    MATEMATİK-10 (Tekrar)    Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler        
19.30    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)    Edebî Makale        
20.00    MATEMATİK-11 (Tekrar)    İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri        
20.30    DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)    Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan        
21.00    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)    Anlam Olayları        
21.30    MATEMATİK-12 (Tekrar)    Trigonometri Konusu ile İlgili Sınavlarda Çıkmış Soru Çözümü        
22.00    AKAİD-11 (Tekrar)    Meleklerin Görevleri        
22.30    TEFSİR-11 (Tekrar)    Tedvin Dönemi ve Sonrasındaki Gelişmeler        
23.00    HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar)    Vaaz ve Vaizlik, Vaaz Duaları        
23.30    ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar)    Kuvvetli Tesisat Uygulamaları    

Eba Lise ders program linki

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.

 


Son Güncelleme: 07.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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