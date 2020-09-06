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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Eylül 2020 Pazar

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 06.09.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

06 Eylül 2020 Pazar 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Eylül 2020 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 6 Eylül 2020 Pazar

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

6 Eylül 2020 Pazar EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ortaöğretim ders programı 6 Eylül 2020 Pazar


EBA TV lise ders programı 6 Eylül 2020 Pazar

Canlı derslerin gün ve saatleri 6 Eylül 2020 Pazar

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 06.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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