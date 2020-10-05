TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

6 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 6 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 6 Ekim 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-1) 09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-1) 10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Arkadaşım Ol) 10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Gezegenimizi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1) 11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Sınıf ile İlgili Karar Alma-1) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Ritmik Sayılar- 2'şer ve 3'er Ritmik Sayma) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l) 12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Sınıf Araç Gereçleri) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-2 Rakamı) 13.30 TÜRKÇE Metin Dinleme-Anlatma 14.00 HAYAT BİLGİSİ Yerleşim Yerleri ve Yaşadığımız Yerler 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Okulda Tanıştırma -E-e Sesi 15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-1) 15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-1) 16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Arkadaşım Ol) 16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Gezegenimizi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1) 17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sınıf ile İlgili Karar Alma-1) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Ritmik Sayılar- 2'şer ve 3'er Ritmik Sayma) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l) 18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sınıf Araç Gereçleri) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-2 Rakamı) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Dinleme-Anlatma 20.00 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Yerleşim Yerleri ve Yaşadığımız Yerler 20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Okulda Tanıştırma -E-e Sesi 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Efgan RENDE

EBA TV ortaöğretim ders programı 6 Ekim 2020

09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Hak ve Sorumluluklarımız 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Ay'ın Hareketleri ve Evreleri 10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 1. Ünite Tekrarı 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü 11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 Hızlı İletişim Hızlı Toplum 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Yıldız 12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Adım Adım Liderliğe Doğru 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Soru Çözümü 13.00 ARAPÇA-6 Oyunlar (Birinci Bölüm) 13.30 TÜRKÇE Gerçek Mecaz ve Terim Anlamı İçeren Sözcükleri Ayırt Etme 14.00 FEN BİLİMLERİ Dünyanın Şekli ve Katmanları 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıfta ne var? ne yok? - ... mı? ...mi?... değil. - Türkçe okuma yazma 15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Hak ve Sorumluluklarımız 15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ay'ın Hareketleri ve Evreleri 16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) 1. Ünite Tekrarı 16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü 17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Hızlı İletişim Hızlı Toplum 17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Yıldız 18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Adım Adım Liderliğe Doğru 18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Soru Çözümü 19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) Oyunlar (Birinci Bölüm) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Gerçek Mecaz ve Terim Anlamı İçeren Sözcükleri Ayırt Etme 20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Dünyanın Şekli ve Katmanları 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıfta ne var? ne yok? - ... mı? ...mi?... değil. - Türkçe okuma yazma 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Efgan RENDE

EBA TV Lise ders programı 6 Ekim 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Mesleki Matematik Aritmetiği-3 EBA İzle TRT İzle * 00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Geometrik Çizimler-3 EBA İzle TRT İzle * 09.00 TARİH-9 "Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi " 09.30 FİZİK-9 Kütle - Hacim 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Allah’ın İsim ve Sıfatları 10.30 TARİH-10 "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri " 11.00 FİZİK-10 Akım,Kirchoff,Ohm Kanunu 11.30 TARİH-11 "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye " 12.00 FİZİK-11 Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri 12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumunu 13.00 FİZİK-12 Temel Kavramlar, Merkezcil Kuvvet Soru Çözümü 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıfta ne/kim var, ne/kim yok?- ..? ... değil.- Alfabe (G ve Ğ) 14.00 SİYER-10 3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış 14.30 FIKIH-10 Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi 15.00 HADİS-10 3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin 15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Defterler Belgeler-3 16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El İşlemleri-3 16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Gebelik Dönemi-3 17.00 TARİH-9 (Tekrar) "Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi " 17.30 FİZİK-9 (Tekrar) Kütle - Hacim 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Allah’ın İsim ve Sıfatları 18.30 TARİH-10 (Tekrar) "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri " 19.00 FİZİK-10 (Tekrar) Akım,Kirchoff,Ohm Kanunu 19.30 TARİH-11 (Tekrar) "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye " 20.00 FİZİK-11 (Tekrar) Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri 20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumunu 21.00 FİZİK-12 (Tekrar) Temel Kavramlar, Merkezcil Kuvvet Soru Çözümü 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıfta ne/kim var, ne/kim yok?- ..? ... değil.- Alfabe (G ve Ğ) 22.00 SİYER-10 (Tekrar) 3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış 22.30 FIKIH-10 (Tekrar) Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi 23.00 HADİS-10 (Tekrar) 3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin 23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Defterler Belgeler-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.