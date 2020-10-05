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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 6 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:07
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 6 Ekim 2020 Salı
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

6 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 6 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 6 Ekim 2020


 

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-1)    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-1)    
  10.00 HAYAT BİLGİSİ-3 Okulumuzda Hayat (Arkadaşım Ol)    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-3 Gezegenimizi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1)    
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Sınıf ile İlgili Karar Alma-1)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Ritmik Sayılar- 2'şer ve 3'er Ritmik Sayma)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)    
  12.30 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Sınıf Araç Gereçleri)    
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-2 Rakamı)    
  13.30 TÜRKÇE Metin Dinleme-Anlatma    
  14.00 HAYAT BİLGİSİ Yerleşim Yerleri ve Yaşadığımız Yerler    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Okulda Tanıştırma -E-e Sesi    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?-1)    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Dünyamızın Hareketleri-1)    
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Arkadaşım Ol)    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Gezegenimizi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-1)    
  17.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sınıf ile İlgili Karar Alma-1)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Ritmik Sayılar- 2'şer ve 3'er Ritmik Sayma)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)    
  18.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sınıf Araç Gereçleri)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-2 Rakamı)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Metin Dinleme-Anlatma    
  20.00 HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Yerleşim Yerleri ve Yaşadığımız Yerler    
  20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Okulda Tanıştırma -E-e Sesi    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Efgan RENDE

EBA TV ortaöğretim ders programı 6 Ekim 2020

 
  09.00 SOSYAL BİLGİLER-5 Hak ve Sorumluluklarımız    
  09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Ay'ın Hareketleri ve Evreleri    
  10.00 SOSYAL BİLGİLER-6 1. Ünite Tekrarı    
  10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü    
  11.00 SOSYAL BİLGİLER-7 Hızlı İletişim Hızlı Toplum    
  11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Yıldız    
  12.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Adım Adım Liderliğe Doğru    
  12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Soru Çözümü    
  13.00 ARAPÇA-6 Oyunlar (Birinci Bölüm)    
  13.30 TÜRKÇE Gerçek Mecaz ve Terim Anlamı İçeren Sözcükleri Ayırt Etme    
  14.00 FEN BİLİMLERİ Dünyanın Şekli ve Katmanları    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıfta ne var? ne yok? - ... mı? ...mi?... değil. - Türkçe okuma yazma    
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Hak ve Sorumluluklarımız    
  15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ay'ın Hareketleri ve Evreleri    
  16.00 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) 1. Ünite Tekrarı    
  16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı ve Soru Çözümü    
  17.00 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Hızlı İletişim Hızlı Toplum    
  17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Yıldız    
  18.00 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Adım Adım Liderliğe Doğru    
  18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Soru Çözümü    
  19.00 ARAPÇA-6 (Tekrar) Oyunlar (Birinci Bölüm)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Gerçek Mecaz ve Terim Anlamı İçeren Sözcükleri Ayırt Etme    
  20.00 FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Dünyanın Şekli ve Katmanları    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıfta ne var? ne yok? - ... mı? ...mi?... değil. - Türkçe okuma yazma    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Efgan RENDE

 

EBA TV Lise ders programı 6 Ekim 2020

00.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Mesleki Matematik Aritmetiği-3 EBA İzle TRT İzle *
  00.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Geometrik Çizimler-3 EBA İzle TRT İzle *
  09.00 TARİH-9 "Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi "    
  09.30 FİZİK-9 Kütle - Hacim    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Allah’ın İsim ve Sıfatları    
  10.30 TARİH-10 "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri "    
  11.00 FİZİK-10 Akım,Kirchoff,Ohm Kanunu    
  11.30 TARİH-11 "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye "    
  12.00 FİZİK-11 Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri    
  12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumunu    
  13.00 FİZİK-12 Temel Kavramlar, Merkezcil Kuvvet Soru Çözümü    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıfta ne/kim var, ne/kim yok?- ..? ... değil.- Alfabe (G ve Ğ)    
  14.00 SİYER-10 3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış    
  14.30 FIKIH-10 Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi    
  15.00 HADİS-10 3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin    
  15.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Defterler Belgeler-3    
  16.00 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 El İşlemleri-3    
  16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Gebelik Dönemi-3    
  17.00 TARİH-9 (Tekrar) "Tarih ve Zaman/ Zamanın Taksimi "    
  17.30 FİZİK-9 (Tekrar) Kütle - Hacim    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Allah’ın İsim ve Sıfatları    
  18.30 TARİH-10 (Tekrar) "Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu/Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkileri "    
  19.00 FİZİK-10 (Tekrar) Akım,Kirchoff,Ohm Kanunu    
  19.30 TARİH-11 (Tekrar) "Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595-1774)/Uzun Savaşlardan Diplomasiye "    
  20.00 FİZİK-11 (Tekrar) Vektör, Bağıl Hız ve Nehir Problemleri    
  20.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya/XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti’nin Genel Durumunu    
  21.00 FİZİK-12 (Tekrar) Temel Kavramlar, Merkezcil Kuvvet Soru Çözümü    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıfta ne/kim var, ne/kim yok?- ..? ... değil.- Alfabe (G ve Ğ)    
  22.00 SİYER-10 (Tekrar) 3. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası’na Genel Bakış    
  22.30 FIKIH-10 (Tekrar) Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi    
  23.00 HADİS-10 (Tekrar) 3.3. Rivayet-Râvi 3.4. Sened-İsnad 3.5. Metin    
  23.30 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Defterler Belgeler-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 05.10.2020 23:07
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Ders ProgramlarıEBA TV
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