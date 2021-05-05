İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mayıs 2021 Çarşamba

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Takip Et:

Birçok öğrenci tarafından EBA TV'de gösterilen derslerin ne zaman ve hangi saatte olduğu merak edilmektedir. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. Detayları aşağıda verilmiştir. 

EBA TV

Bir süredir devam eden uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

 Eba TV İlkokul Haftalık ders programı 3-7 Mayıs 

 

 

 

EBA ortaokul  haftalık ders programı 3 Mayıs - 7 Mayıs 

 

EBA lise haftalık ders programı 3-7 Mayıs 

  

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri başvuru sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
ALES toksik olumluluk nedir, ne demek? ALES toksik olumluluk cevabı nedir?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?
ALES 2021 sınavına kaç kişi girdi?

Popüler Haberler

Güncel gümüş fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Mayıs 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Mayıs 2021 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mayıs 2021 Çarşamba
5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Resmi Gazete'de 1 Mayıs 2021 Cumartesi bugün hangi haberler var? 1 Mayıs 2021 Cumartesi Resmi Gazete atama kararları
BluTV Masal Şatosu: Peri Hırsızı dizisi ne zaman başlayacak? Masal Şatosu: Peri Hırsızı yayın tarihi
Akıncı final mi yapıyor, bitiyor mu? Akıncı dizisi ne zaman final yapacak?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Çukur Akın öldü mü? Burak Dakak Çukur dizisinden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı dizisi Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil yer aldığı dizi ve film yapımları
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
ziraat bankası 0 faizli hayvancılık kredisi başvuru şartları ve faliyetleri
2021 Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.