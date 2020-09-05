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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Eylül 2020 Cumartesi

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 5 Eylül 2020 Cumartesi gününde yayınlanan haberimizde TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Eylül 2020 Cumartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 5 Eylül 2020 Cumartesi

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

5 Eylül 2020 Cumartesi EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ortaöğretim ders programı 5 Eylül 2020 Cumartesi


EBA TV lise ders programı 5 Eylül 2020 Cumartesi

Canlı derslerin gün ve saatleri 5 Eylül 2020 Cumartesi

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 05.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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