İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile
Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in...
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ekim 2020 Pazartesi

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 5 Ekim 2020 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ekim 2020 Pazartesi
Takip Et:

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

5 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 5 Ekim 2020


31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni))    
  09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1)    
  10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1)    
  10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar (Yuvarlama)    
  11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Dinleme Metni)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)    
  12.30 TÜRKÇE-1 Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz)    
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı)    
  13.30 TÜRKÇE E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  14.00 MATEMATİK 1-20 ye kadar olan sayıları sıralar.    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler    
  15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni))    
  15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1)    
  16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1)    
  16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılar (Yuvarlama)    
  17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Dinleme Metni)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l)    
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı)    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) 1-20 ye kadar olan sayıları sıralar.    
  20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Ahmet İNAM

 

EBA TV ortaöğretim ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü    
  09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler    
  10.00 TÜRKÇE-6 Cümlede Anlam    
  10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler    
  11.00 TÜRKÇE-7 Söz Sanatları    
  11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler    
  12.00 TÜRKÇE-8 Söz Sanatları    
  12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar    
  13.00 ARAPÇA-5 Kısa Sesler 1    
  13.30 TÜRKÇE Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma    
  14.00 MATEMATİK 3. 4. 5 Basamaklı Sayılar    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim?    
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü    
  15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler    
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Cümlede Anlam    
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler    
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Söz Sanatları    
  17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler    
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Söz Sanatları    
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar    
  19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Kısa Sesler 1    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) 3. 4. 5 Basamaklı Sayılar    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim?    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Ahmet İNAM

EBA TV Lise ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri    
  09.30 MATEMATİK-9 Kümelerde Temel Kavramlar    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 1. İslam’da Bilgi Kaynakları    
  10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri    
  11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme    
  11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1    
  12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar    
  12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi    
  13.00 MATEMATİK-12 Logaritma Fonksiyonu    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma (Sınıf) - Bu ne?- Bu Kim? - D, E, ve F Harfleri    
  14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Med Harfleri)    
  14.30 ARAPÇA-9 Akrabalarım    
  15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Meleklere İman - Kitaplara İman    
  15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı-3    
  16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği-3    
  16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler-3    
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri    
  17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Kümelerde Temel Kavramlar    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) 1. İslam’da Bilgi Kaynakları    
  18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri    
  19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Sıralama ve Seçme    
  19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1    
  20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar    
  20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi    
  21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma Fonksiyonu    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma (Sınıf) - Bu ne?- Bu Kim? - D, E, ve F Harfleri    
  22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Med Harfleri)    
  22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) Akrabalarım    
  23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Meleklere İman - Kitaplara İman    
  23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Ruh Sağlığı-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 05.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görev talep ekranı açıldı
Öğretmenler dikkat! 2020 KPSS Ön lisans görev talep ekranı açıldı
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor
MEB duyurdu! Meslek liseleri uygulamalı eğitimlere yüz yüze olarak başlıyor
Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Üniversite adayları dikkat! 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
MEB özel okulların yüz yüze eğitim konusunda uyardı
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli ek ders kararları geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı dersler ile ilgili uyarı geldi

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Ekim 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Ekim 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Ekim 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 5 Ekim 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 5 Ekim 2020 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ekim 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 5 Ekim 2020 Pazartesi
A101 market 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Türkiye il plaka kodları ve telefon alan kodları
Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik döneminde nelere dikkat edilmelidir?
Ziraat katılım kar payı hesaplama 50 bin TL – 100 bin TL kar payı oranları ve yüzdeleri
Survivor Sercan ve Nisa sevili mi, Sercan ve Nisa arasında aşk mı var?
Kadın dizisi Arif kimdir? Gerçek adı nedir? Feyyaz Duman hakkında bilgiler
MSÜ sağlık muayenesi nasıl yapılır? MSÜ genel sağlık kontrolünde neler var?
Askerlik İçin Birliğe En Geç Saat Kaçta Teslim Olunur? Birliğe Teslim Zamanları
Stajyer maaşı devlet desteği nasıl alınır? Stajyer maaşı devlet desteği ne kadar?
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Emekli olan kişilere müjde! 1500 TL alabilme imkanına sahipler!
Bulgaristan asgari ücret ne kadar? 2020 Bulgaristan yaşam şartları nasıl?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne demektir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin tabiri ve anlamı
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.