TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Ekim 2020 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

5 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 5 Ekim 2020

EBA TV ilköğretim ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-4 Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni)) 09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1) 10.00 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1) 10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılar (Yuvarlama) 11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Dinleme Metni) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l) 12.30 TÜRKÇE-1 Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı) 13.30 TÜRKÇE E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma 14.00 MATEMATİK 1-20 ye kadar olan sayıları sıralar. 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler 15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Okuma Kültürü (Nane ile Limon / Kütüphane (İzleme Metni)) 15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılar (Doğal Sayıları Sıralama-1) 16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Kral ve Tohum-1) 16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılar (Yuvarlama) 17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Dinleme Metni) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Basamak Adları ve Basamak Değeri) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (E,e-L,l) 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuma Yazma Öğreniyorum (Büyük "E" Sesini Öğreniyoruz) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-1 Rakamı) 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) E Sesini Tanıma, Okuma ve Yazma 20.00 MATEMATİK (Tekrar) 1-20 ye kadar olan sayıları sıralar. 20.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Sınıf İçinde Tanıştırma-Harfler-Kelimeler 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Ahmet İNAM

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başındagelmeye başladı.

EBA TV ortaöğretim ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü 09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler 10.00 TÜRKÇE-6 Cümlede Anlam 10.30 MATEMATİK-6 Doğal Sayılarla İşlemler 11.00 TÜRKÇE-7 Söz Sanatları 11.30 MATEMATİK-7 Tam Sayılarla İşlemler 12.00 TÜRKÇE-8 Söz Sanatları 12.30 MATEMATİK-8 Çarpanlar ve Katlar 13.00 ARAPÇA-5 Kısa Sesler 1 13.30 TÜRKÇE Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma 14.00 MATEMATİK 3. 4. 5 Basamaklı Sayılar 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim? 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Deyimler ve Atasözleri Soru Çözümü 15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Cümlede Anlam 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Söz Sanatları 17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Tam Sayılarla İşlemler 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Söz Sanatları 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar 19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) Kısa Sesler 1 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Okuduklarımız ile İlgili Çıkarımda Bulunma 20.00 MATEMATİK (Tekrar) 3. 4. 5 Basamaklı Sayılar 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma(Sınıf) - Bu ne, bu kim? - Bunlar ne,bunlar kim? 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Ahmet İNAM

EBA TV Lise ders programı 5 Ekim 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri 09.30 MATEMATİK-9 Kümelerde Temel Kavramlar 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 1. İslam’da Bilgi Kaynakları 10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 11.00 MATEMATİK-10 Sıralama ve Seçme 11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1 12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar 12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi 13.00 MATEMATİK-12 Logaritma Fonksiyonu 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Tanıtma (Sınıf) - Bu ne?- Bu Kim? - D, E, ve F Harfleri 14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Med Harfleri) 14.30 ARAPÇA-9 Akrabalarım 15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Meleklere İman - Kitaplara İman 15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Ruh Sağlığı-3 16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Mesleki Matematik Aritmetiği-3 16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Geometrik Çizimler-3 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Hikâyenin Unsurları,Tema, Konu, Çatışma, Anlatıcı, Bakış Açısı,Anlatım Biçimleri ve Teknikleri 17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Kümelerde Temel Kavramlar 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) 1. İslam’da Bilgi Kaynakları 18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Sıralama ve Seçme 19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye 1 20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar 20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi 21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Logaritma Fonksiyonu 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Tanıtma (Sınıf) - Bu ne?- Bu Kim? - D, E, ve F Harfleri 22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Med Harfleri) 22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) Akrabalarım 23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Meleklere İman - Kitaplara İman 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Ruh Sağlığı-3

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.