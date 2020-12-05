TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Aralık 2020 Cumartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 5 Aralık 2020 Cumartesi tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

Aralık 5 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

5 Aralık 2020 Cumartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 5 Aralık 2020 Cumartesi

EBA TV Aralık 5 2020 ilkokul ders programı

09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-4)

09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Besinler/Canlılar ve Yaşam (Ünite Değerlendirmesi)

10.00 İNGİLİZCE-3 People I Love

10.30 TÜRKÇE-3 Erdemler (Tarhana Çorbası/Olayların Oluş Sırasına Göre Sıralanması)

11.00 İNGİLİZCE-2 In the Classroom

11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (Evdeki Kaynakları Dikkatli Kullanmak-1)

12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (U Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)

13.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Okulu Seviyoruz-2)

14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler

15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-4)

15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam (Ünite Değerlendirmesi)

16.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) People I Love

16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Tarhana Çorbası/Olayların Oluş Sırasına Göre Sıralanması)

17.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) In the Classroom

17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evdeki Kaynakları Dikkatli Kullanmak-1)

18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (U Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)

19.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okulu Seviyoruz-2)

21.30 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler

EBA TV 5 Aralık 2020 Cumartesi ortaokul ders programı

09.00 İNGİLİZCE-5 My Daily Routine - 2

09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Dinamometre Yapımı

10.00 İNGİLİZCE-6 Weather and Emotions - 2

10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Vücudumuzdaki Sistemler - Ünite Tekrarı

11.00 İNGİLİZCE-7 Wild Animals - 2

11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre ve Bölünmeler - Ünite Tekrarı

12.00 İNGİLİZCE-8 On the Phone - 2

12.30 FEN BİLİMLERİ-8 Sıvı Basıncı

13.00 TBA TBA Kuşağı

13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Evdeki Bölümleri, Eşyaları ve İşlevlerini Ayırt Etme

14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler

14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-10

15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) My Daily Routine - 2

15.30 FEN BİLİMLERİ-5 Dinamometre Yapımı

16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Weather and Emotions - 2

16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Vücudumuzdaki Sistemler - Ünite Tekrarı

17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Wild Animals - 2

17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre ve Bölünmeler - Ünite Tekrarı

18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) On the Phone - 2

18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Sıvı Basıncı

19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ Evdeki Bölümleri, Eşyaları ve İşlevlerini Ayırt Etme

20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Sayılar, Günler, Aylar, Mevsimler

20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-10

21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN

EBA TV 5 Aralık 2020 Cumartesi lise ders programı

00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Merkezi Sinir Sistemi

00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Akış Diyagramları

09.00 BİYOLOJİ-9 Nükleik Asitler (DNA)

09.30 İNGİLİZCE-9 Human in Nature - Part A

10.00 BİYOLOJİ-10 Kalıtımın Genel Esasları-I (Mendel İlkeleri)

10.30 FELSEFE-10 Felsefi Bir Görüşü ve Argümanı Sorgulama

11.00 İNGİLİZCE-10 Traditions - Part A

11.30 BİYOLOJİ-11 Destek ve Hareket Sistemleri (İskelet Sistemi)

12.00 FELSEFE-11 MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi(St. Ağustosinus, Fârâbî)

12.30 İNGİLİZCE-11 Whar a Life! - Part A

13.00 BİYOLOJİ-12 Fotosentezin Canlılar İçin Önemi

13.30 İNGİLİZCE-12 Coming Soon

14.00 ARAPÇA-10 Duygu Dünyam 2

14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 17 Mekki ve Medeni Sureler: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası, Kelimeler ve kavramlar,

15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 20 Hz İbrahim Kıssası Kelime ve Kavramlar Okuma Parçası 21 Sülasi Mezid Hğmasi Fiiler

15.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 İletişim Teknolojileri

16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Biyolojik Önek Alma ve Nakli - 2

16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 Farenin Yapısı ve Çalışması

17.00 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Nükleik Asitler (DNA)

17.30 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Human in Nature - Part A

18.00 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Kalıtımın Genel Esasları-I (Mendel İlkeleri)

18.30 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Bir Görüşü ve Argümanı Sorgulama

19.00 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Traditions - Part A

19.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Destek ve Hareket Sistemleri (İskelet Sistemi)

20.00 FELSEFE-11 (Tekrar) MS 2. Yüzyıl-MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi(St. Ağustosinus, Fârâbî)

20.30 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Whar a Life! - Part A

21.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Fotosentezin Canlılar İçin Önemi

21.30 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Coming Soon

22.00 ARAPÇA-10 (Tekrar) Duygu Dünyam 2

22.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar) 17 Mekki ve Medeni Sureler: Kelimeler ve Kavramlar, Okuma Parçası, Kelimeler ve kavramlar,

23.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar) 20 Hz İbrahim Kıssası Kelime ve Kavramlar Okuma Parçası 21 Sülasi Mezid Hğmasi Fiiler

23.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar) İletişim Teknolojileri

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

EBA TV frekans

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabı olmayan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesabı olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.