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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Kasım 2020 Çarşamba

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 4 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Kasım 2020 Çarşamba
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

04 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 02 Kasım2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 03 Kasım 2020

EBA TV Ortaokul ders programı 03 Kasım 2020


EBA TV Lise ders programı 03 Kasım 2020

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 04.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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