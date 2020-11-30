TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Kasım 2020 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

29 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 29 Kasım 2020

EBA TV Ortaokul ders programı 29 Kasım 2020

10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Canlılar Dünyası / Genel Tekrar - Soru Çözümü 10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Kültürümüzü Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Kültürümüz 10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ramazan Orucu ve Önemi 11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi 11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Ünite Tekrarı 11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namazın Kılınışı 12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre Bölünmesi: Mayısoz 12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Kültürümle Varım 12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı 13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Katı Basıncı 13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misakımilli'nin Kabulü 13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem 14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlılar Dünyası / Genel Tekrar - Soru Çözümü 14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Kültürümüzü Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Kültürümüz 14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ramazan Orucu ve Önemi 15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi 15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı 15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namazın Kılınışı 16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre Bölünmesi: Mayısoz 16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Kültürümle Varım 16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı 17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Katı Basıncı 17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misakımilli'nin Kabulü 17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem





EBA TV 29 Kasım lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Haftanın Özeti 10.10 MATEMATİK-11 Haftanın Özeti 10.30 TARİH-11 Haftanın Özeti 10.40 FİZİK-11 Haftanın Özeti 10.50 FELSEFE-11 Haftanın Özeti 11.00 COĞRAFYA-11 Haftanın Özeti 11.10 KİMYA-11 Haftanın Özeti 11.20 İNGİLİZCE-11 Haftanın Özeti 11.30 BİYOLOJİ-11 Haftanın Özeti 11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Haftanın Özeti 12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Haftanın Özeti 12.10 MATEMATİK-12 Haftanın Özeti 12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Haftanın Özeti 12.40 FİZİK-12 Haftanın Özeti 13.00 COĞRAFYA-12 Haftanın Özeti 13.10 KİMYA-12 Haftanın Özeti 13.20 İNGİLİZCE-12 Haftanın Özeti 13.30 BİYOLOJİ-12 Haftanın Özeti 13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Haftanın Özeti 14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 AYT Hazırlık 14.20 MATEMATİK-12 AYT Hazırlık 14.40 TARİH AYT Hazırlık 15.00 FİZİK-12 AYT Hazırlık 15.20 COĞRAFYA-12 AYT Hazırlık 15.30 KİMYA-12 AYT Hazırlık 16.00 BİYOLOJİ-12 AYT Hazırlık 16.20 Geometri 16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 AYT Hazırlık 16.50 FELSEFE-12 AYT Hazırlık 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 17.30 TARİH-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 17.40 FİZİK-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Haftanın Özeti 19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Haftanın Özeti 21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 21.40 TARİH (Tekrar) AYT Hazırlık 22.00 FİZİK-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 22.30 KİMYA-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 23.20 Geometri (Tekrar) 23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) AYT Hazırlık 23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) AYT Hazırlık

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.