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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Kasım 2020 Pazartesi

Gündemde dikkat çeken TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberini 30.11.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Kasım 2020 Pazartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

29 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilkokul ders programı 29 Kasım 2020

10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Nesneleri Eşleştirme) EBA İzle TRT İzle *
  10.30 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sayıları 10 ile Karşılaştırma) EBA İzle TRT İzle *
  11.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (M Harfini Öğreniyorum ) EBA İzle TRT İzle *
  11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (M Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-1) EBA İzle TRT İzle *
  12.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Oyunlar) EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Erdemler (Noktalama İşaretleri) EBA İzle TRT İzle *
  13.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) In the Classroom EBA İzle TRT İzle *
  13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma-2) EBA İzle TRT İzle *
  14.00 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evdeki Sorumluluklarımız-1) EBA İzle TRT İzle *
  14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evdeki Sorumluluklarımız-1) EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Atasözleri) EBA İzle TRT İzle *
  15.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama Problemleri-2) EBA İzle TRT İzle *
  16.00 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evimiz Nerede?-2) EBA İzle TRT İzle *
  16.30 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Kuvveti Tanıyalım (Neler Öğrendik?-2) EBA İzle TRT İzle *
  17.00 FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddeyi Niteleyen Özellikler-1) EBA İzle TRT İzle *
  17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Tema Değerlendirme) EBA İzle TRT İzle *
  18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi) EBA İzle TRT İzle *
  18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam (İnsan Sağlığı ve Besin İsrafı) EBA İzle TRT İzle *
  19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-2)   TRT İzle *
  19.30 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı EBA İzle TRT İzle *
  20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Hayvanlar, Ülkeler, Yönler, Soru Kelimeleri   TRT İzle *
  20.30 MATEMATİK (Tekrar) Saatler EBA İzle TRT İzle *
  21.00 ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı EBA İzle TRT İzle *

EBA TV Ortaokul ders programı 29 Kasım 2020

10.00 FEN BİLİMLERİ-5 Canlılar Dünyası / Genel Tekrar - Soru Çözümü    
  10.20 SOSYAL BİLGİLER-5 Kültürümüzü Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Kültürümüz    
  10.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Ramazan Orucu ve Önemi    
  11.00 FEN BİLİMLERİ-6 Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi    
  11.20 SOSYAL BİLGİLER-6 Ünite Tekrarı    
  11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namazın Kılınışı    
  12.00 FEN BİLİMLERİ-7 Hücre Bölünmesi: Mayısoz    
  12.20 SOSYAL BİLGİLER-7 Kültürümle Varım    
  12.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı    
  13.00 FEN BİLİMLERİ-8 Katı Basıncı    
  13.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misakımilli'nin Kabulü    
  13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem    
  14.00 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Canlılar Dünyası / Genel Tekrar - Soru Çözümü    
  14.20 SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Kültürümüzü Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Kültürümüz    
  14.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Ramazan Orucu ve Önemi    
  15.00 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi    
  15.20 SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı    
  15.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 Namazın Kılınışı    
  16.00 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Hücre Bölünmesi: Mayısoz    
  16.20 SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Kültürümle Varım    
  16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar) Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı    
  17.00 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Katı Basıncı    
  17.20 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misakımilli'nin Kabulü    
  17.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem  


EBA TV 29 Kasım lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Haftanın Özeti    
  10.10 MATEMATİK-11 Haftanın Özeti    
  10.30 TARİH-11 Haftanın Özeti    
  10.40 FİZİK-11 Haftanın Özeti    
  10.50 FELSEFE-11 Haftanın Özeti    
  11.00 COĞRAFYA-11 Haftanın Özeti    
  11.10 KİMYA-11 Haftanın Özeti    
  11.20 İNGİLİZCE-11 Haftanın Özeti    
  11.30 BİYOLOJİ-11 Haftanın Özeti    
  11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 Haftanın Özeti    
  12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Haftanın Özeti    
  12.10 MATEMATİK-12 Haftanın Özeti    
  12.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Haftanın Özeti    
  12.40 FİZİK-12 Haftanın Özeti    
  13.00 COĞRAFYA-12 Haftanın Özeti    
  13.10 KİMYA-12 Haftanın Özeti    
  13.20 İNGİLİZCE-12 Haftanın Özeti    
  13.30 BİYOLOJİ-12 Haftanın Özeti    
  13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Haftanın Özeti    
  14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 AYT Hazırlık    
  14.20 MATEMATİK-12 AYT Hazırlık    
  14.40 TARİH AYT Hazırlık    
  15.00 FİZİK-12 AYT Hazırlık    
  15.20 COĞRAFYA-12 AYT Hazırlık    
  15.30 KİMYA-12 AYT Hazırlık    
  16.00 BİYOLOJİ-12 AYT Hazırlık    
  16.20 Geometri      
  16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 AYT Hazırlık    
  16.50 FELSEFE-12 AYT Hazırlık    
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  17.10 MATEMATİK-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  17.30 TARİH-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  17.40 FİZİK-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  17.50 FELSEFE-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  18.00 COĞRAFYA-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  18.10 KİMYA-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  18.20 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  18.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  19.10 MATEMATİK-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  19.30 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  19.40 FİZİK-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  20.00 COĞRAFYA-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  20.10 KİMYA-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  20.20 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  20.30 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Haftanın Özeti    
  21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  21.40 TARİH (Tekrar) AYT Hazırlık    
  22.00 FİZİK-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  22.30 KİMYA-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  23.20 Geometri (Tekrar)      
  23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) AYT Hazırlık    
  23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) AYT Hazırlık

 

 

 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 30.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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