TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 30 Eylül 2020 Çarşamba

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
28 Eylül 2020 EBA TV
ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 28 Eylül 2020
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
|09.00
|TÜRKÇE-4
|Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)
|EBA İzle
|09.30
|MATEMATİK-4
|Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)
|EBA İzle
|10.00
|TÜRKÇE-3
|Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)
|EBA İzle
|10.30
|MATEMATİK-3
|Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)
|EBA İzle
|11.00
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)
|EBA İzle
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)
|EBA İzle
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Okuma Yazmaya Hazırlık
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)
|EBA İzle
|13.30
|TÜRKÇE
|Noktalama İşaretleri
|EBA İzle
|14.00
|MATEMATİK
|Ritmik Sayma
|EBA İzle
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma
|EBA İzle
|15.00
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Okuma Kültürü (Kelime Çalışması, Ana Fikir, Konu, Metne Uygun Başlık Bulma)
|EBA İzle
|15.30
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (10000’e kadar 100’er ve 1000’er Ritmik Sayma)
|EBA İzle
|16.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-1)
|EBA İzle
|16.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Basamak Değerleri-1)
|EBA İzle
|17.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Hecelere Ayırma)
|EBA İzle
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Nesne Sayısını Tahmin Etme)
|EBA İzle
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Okuma Yazmaya Hazırlık
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Zaman ve Mekân (Çizgi Çalışmaları-3)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Uzamsal İlişkiler (Uzak-Yakın, İçinde-Dışında)
|EBA İzle
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Noktalama İşaretleri
|EBA İzle
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Ritmik Sayma
|EBA İzle
|20.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Selamlaşma-Tanışma-Hal-Hatır Sorma
|EBA İzle
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Dr. Gözde DURMUŞ
|EBA İzle
EBA TV ortaöğretim ders programı 28 Eylül 2020
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|09.30
|MATEMATİK-5
|Doğal Sayılar
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|10.30
|MATEMATİK-6
|Doğal Sayılarla İşlemler
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|11.30
|MATEMATİK-7
|Tam Sayılarla İşlemler
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|12.30
|MATEMATİK-8
|Çarpanlar ve Katlar
|13.00
|ARAPÇA-5
|2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)
|13.30
|TÜRKÇE
|Eş Sesli Kelimeler
|14.00
|MATEMATİK
|100-1000 Arası Çokluk
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|15.30
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Doğal Sayılar
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|17.30
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Tam Sayılarla İşlemler
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Sözcükte Anlam /Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar
|19.00
|ARAPÇA-5 (Tekrar)
|2.Harflerin Yazılışı (Başta – Ortada - Sonda)
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Eş Sesli Kelimeler
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|100-1000 Arası Çokluk
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Dr. Gözde DURMUŞ
EBA TV lise ders programı 28 Eylül 2020
|09.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
|Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri
|09.30
|MATEMATİK-9
|Önermeler ve Bileşik Önermeler
|EBA İzle
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
|1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:
|EBA İzle
|10.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
|Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1
|11.00
|MATEMATİK-10
|Sıralama ve Seçme
|11.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
|Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2
|EBA İzle
|12.00
|MATEMATİK-11
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|EBA İzle
|12.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi
|13.00
|MATEMATİK-12
|Logaritma Fonksiyonu
|EBA İzle
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|"Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"
|EBA İzle
|14.00
|KUR'AN-I KERİM
|Tecvid (Med Harfleri)
|EBA İzle
|14.30
|ARAPÇA-9
|"Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"
|EBA İzle
|15.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9
|4 İman Esasları - Allaha İman
|EBA İzle
|15.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Çocuk Ruh Sağlığı-2
|EBA İzle
|16.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Mesleki Matematik Aritmetiği-2
|EBA İzle
|16.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|Geometrik Çizimler2
|EBA İzle
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)
|Metinlerin Sınıflandırılması, Dilin Kullanımından Doğan Türleri
|17.30
|MATEMATİK-9 (Tekrar)
|Önermeler ve Bileşik Önermeler
|EBA İzle
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)
|1. İslam’da Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinmenin Yolları:
|EBA İzle
|18.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)
|Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri 1
|19.00
|MATEMATİK-10 (Tekrar)
|Sıralama ve Seçme
|19.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)
|Edebiyatın Sanat Akımları İle İlişkisi 2
|EBA İzle
|20.00
|MATEMATİK-11 (Tekrar)
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|EBA İzle
|20.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|Dilin Tarihî Süreç İçerisindeki Değişimi
|21.00
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|Logaritma Fonksiyonu
|EBA İzle
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|"Kendini Tanıtma-Bir Başkasını Tanıtma- A ve B Harfleri"
|EBA İzle
|22.00
|KUR'AN-I KERİM (Tekrar)
|Tecvid (Med Harfleri)
|EBA İzle
|22.30
|ARAPÇA-9 (Tekrar)
|"Basit Muzari Fiiller ve Olumsuzu ve Soruları Zaman zarfı, Tekil Mazi Fiil , Basit Emir"
|EBA İzle
|23.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)
|4 İman Esasları - Allaha İman
|EBA İzle
|23.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Çocuk Ruh Sağlığı-2
|EBA İzle
Canlı derslerin gün ve saatleri 28 Eylül 2020
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.