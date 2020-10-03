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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Ekim 2020 Cumartesi

Basın bülteninde göze çarpan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 3 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimize göz atarak, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

03 Ekim 2020 Cumartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 3 Ekim 2020 Cumartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

2 Ekim 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 2 Ekim 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 2 Ekim 2020

  09.00 SOSYAL BİLGİLER-4 Birey ve Toplum (Herkesin Bir Öyküsü Var-2) EBA İzle TRT İzle *
  09.30 FEN BİLİMLERİ-4 Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Kayaçlar-Madenler-Fosiller) EBA İzle TRT İzle *
  10.00 İNGİLİZCE-3 Greetings EBA İzle TRT İzle *
  10.30 TÜRKÇE-3 Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-3) EBA İzle TRT İzle *
  11.00 İNGİLİZCE-2 Words EBA İzle TRT İzle *
  11.30 HAYAT BİLGİSİ-2 Okulumuzda Hayat (Ders Araç ve Gereçleri-2) EBA İzle TRT İzle *
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Çizgi Çalışmaları-4   TRT İzle *
  12.30 TÜRKÇE-1 Zaman ve Mekân (Düzenli Çizgi Çalışmaları-2) EBA İzle TRT İzle *
  13.00 HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Sınıfının Okul İçindeki Yerini Bulur) EBA İzle TRT İzle *
  13.30 BİLİŞSEL BECERİLER Farklı Olanı Bulma EBA İzle TRT İzle *
  14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Renkler EBA İzle TRT İzle *
  14.30 1-2-3-4 TBA TBA Kuşağı   TRT İzle *
  15.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Birey ve Toplum (Herkesin Bir Öyküsü Var-2) EBA İzle TRT İzle *
  15.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri (Kayaçlar-Madenler-Fosiller) EBA İzle TRT İzle *
  16.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar) Greetings EBA İzle TRT İzle *
  16.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Birey ve Toplum (Gezmeyi Seven Ağaç-3) EBA İzle TRT İzle *
  17.00 İNGİLİZCE-2 (Tekrar) Words EBA İzle TRT İzle *
  17.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Ders Araç ve Gereçleri-2) EBA İzle TRT İzle *
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Çizgi Çalışmaları-4   TRT İzle *
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Zaman ve Mekân (Düzenli Çizgi Çalışmaları-2) EBA İzle TRT İzle *
  19.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Sınıfının Okul İçindeki Yerini Bulur) EBA İzle TRT İzle *
  19.30 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Farklı Olanı Bulma EBA İzle TRT İzle *
  20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler EBA İzle TRT İzle *
  20.30 1-2-3-4 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı   TRT İzle *
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dyt. Elvan ODABAŞI EBA İzle TRT İzle *

 

EBA TV ortaöğretim ders programı 2 Ekim 2020

 

 09.00 İNGİLİZCE-5 Hello EBA İzle TRT İzle *

 

 09.30 FEN BİLİMLERİ-5 Ay'ın Yapısı ve Özellikleri EBA İzle TRT İzle *

 

 10.00 İNGİLİZCE-6 Daily Routines EBA İzle TRT İzle *

 

 10.30 FEN BİLİMLERİ-6 Güneş ve Ay Tutulmaları EBA İzle TRT İzle *

 

 11.00 İNGİLİZCE-7 Appearence and Personality EBA İzle TRT İzle *

 

 11.30 FEN BİLİMLERİ-7 Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları EBA İzle TRT İzle *

 

 12.00 İNGİLİZCE-8 Friendship Vocabulary Time EBA İzle TRT İzle *

 

 12.30 FEN BİLİMLERİ-8 İklim ve Hava Hareketleri EBA İzle TRT İzle *

 

 13.00 TBA TBA Kuşağı

 

 TRT İzle *

 

 13.30 BECERİ ÖĞRETİMİ İletişim Kurallarına Uyar EBA İzle TRT İzle *

 

 14.00 TÜRK İŞARET DİLİ Renkler EBA İzle TRT İzle *


 

 14.30 KUR'AN-I KERİM Kur'an Öğreniyorum-2 EBA İzle TRT İzle *

 

 15.00 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Hello EBA İzle TRT İzle *

 

 15.30 FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ay'ın Yapısı ve Özellikleri EBA İzle TRT İzle *

 

 16.00 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Daily Routines EBA İzle TRT İzle *

 

 16.30 FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Güneş ve Ay Tutulmaları EBA İzle TRT İzle *

 

 17.00 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Appearence and Personality EBA İzle TRT İzle *

 

 17.30 FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Uzay Gözlemleri ve Gözlem Araçları EBA İzle TRT İzle *

 

 18.00 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) Friendship Vocabulary Time EBA İzle TRT İzle *

 

 18.30 FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) İklim ve Hava Hareketleri EBA İzle TRT İzle *

 

 19.00 TBA (Tekrar) TBA Kuşağı

 

 TRT İzle *

 

 19.30 BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) İletişim Kurallarına Uyar EBA İzle TRT İzle *

 

 20.00 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Renkler EBA İzle TRT İzle *

 

 20.30 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Kur'an Öğreniyorum-2 EBA İzle TRT İzle *

 

 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dyt. Elvan ODABAŞI EBA İzle TRT İzle *

EBA TV lise ders programı 2 Ekim 2020

 

00.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Vücudun Temel Yapısı-2 EBA İzle TRT İzle *
  00.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) Bilişim Etiği ve Bilgi Güvenliği-2 EBA İzle TRT İzle *
  09.00 BİYOLOJİ-9 Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri-2 EBA İzle TRT İzle *
  09.30 İNGİLİZCE-9 Studying Abroad -Part B EBA İzle TRT İzle *
  10.00 BİYOLOJİ-10 Mitoz EBA İzle TRT İzle *
  10.30 FELSEFE-10 Felsefe Tanımları-Filozof Kimdir?   TRT İzle *
  11.00 İNGİLİZCE-10 School Life - Part B EBA İzle TRT İzle *
  11.30 BİYOLOJİ-11 Sinir Sistemi-2 EBA İzle TRT İzle *
  12.00 FELSEFE-11 Anadolu'da Yaşamış Antik Filozoflar-Filozoflarda İlk Neden ve Değişim Düşünceleri EBA İzle TRT İzle *
  12.30 İNGİLİZCE-11 Future Jobs - Part B   TRT İzle *
  13.00 BİYOLOJİ-12 Nükleik Asitler-2 EBA İzle TRT İzle *
  13.30 İNGİLİZCE-12 Preparation For University Entrance Exam - Part 1 EBA İzle TRT İzle *
  14.00 ARAPÇA-10 Ülkeler ve Kıtalar 2 EBA İzle TRT İzle *
  14.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 3 Fiil Çeşitleri Mazi Muzari Emr -4 Etkinlikler EBA İzle TRT İzle *
  15.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 2 Sahih ve Mutel Fiil-3Alıştırmalar   TRT İzle *
  15.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 Ahilik ve Meslek Etiği-2 EBA İzle TRT İzle *
  16.00 SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Hasta Odası Hazırlama-2 EBA İzle TRT İzle *
  16.30 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 İç Donanım Birimleri-2 EBA İzle TRT İzle *
  17.00 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri-2 EBA İzle TRT İzle *
  17.30 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Studying Abroad -Part B EBA İzle TRT İzle *
  18.00 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Mitoz EBA İzle TRT İzle *
  18.30 FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefe Tanımları-Filozof Kimdir?   TRT İzle *
  19.00 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) School Life - Part B EBA İzle TRT İzle *
  19.30 BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Sinir Sistemi-2 EBA İzle TRT İzle *
  20.00 FELSEFE-11 (Tekrar) Anadolu'da Yaşamış Antik Filozoflar-Filozoflarda İlk Neden ve Değişim Düşünceleri EBA İzle TRT İzle *
  20.30 İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Future Jobs - Part B   TRT İzle *
  21.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Nükleik Asitler-2 EBA İzle TRT İzle *
  21.30 İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Preparation For University Entrance Exam - Part 1 EBA İzle TRT İzle *
  22.00 ARAPÇA-10 (Tekrar) Ülkeler ve Kıtalar 2 EBA İzle TRT İzle *
  22.30 MESLEKİ ARAPÇA-11 (Tekrar) 3 Fiil Çeşitleri Mazi Muzari Emr -4 Etkinlikler EBA İzle TRT İzle *
  23.00 MESLEKİ ARAPÇA-12 (Tekrar) 2 Sahih ve Mutel Fiil-3Alıştırmalar   TRT İzle *
  23.30 MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ 9 (Tekrar) Ahilik ve Meslek Etiği-2 EBA İzle TRT İzle *

Canlı derslerin gün ve saatleri 2 Ekim 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 03.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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