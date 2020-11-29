TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 29 Kasım 2020 Pazar

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
29 Kasım 2020 EBA TV
İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.
EBA TV ilkokul ders programı 29 Kasım 2020
|10.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Nesneleri Eşleştirme)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|10.30
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Sayıları 10 ile Karşılaştırma)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.00
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuyorum Yazıyorum (M Harfini Öğreniyorum )
|EBA İzle
|TRT İzle *
|11.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuyorum Yazıyorum (M Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.00
|HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar)
|Okulumuzda Hayat (Oyunlar)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|12.30
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Erdemler (Noktalama İşaretleri)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.00
|İNGİLİZCE-2 (Tekrar)
|In the Classroom
|EBA İzle
|TRT İzle *
|13.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma-2)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.00
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Evimizde Hayat (Evdeki Sorumluluklarımız-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|14.30
|HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar)
|Evimizde Hayat (Evdeki Sorumluluklarımız-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Erdemler (Atasözleri)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|15.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Toplama Problemleri-2)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.00
|HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar)
|Evimizde Hayat (Evimiz Nerede?-2)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|16.30
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Kuvveti Tanıyalım (Neler Öğrendik?-2)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.00
|FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar)
|Maddeyi Tanıyalım (Maddeyi Niteleyen Özellikler-1)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|17.30
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Tema Değerlendirme)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.00
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Zihinden Çıkarma İşlemi)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|18.30
|FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar)
|Besinler/Canlılar ve Yaşam (İnsan Sağlığı ve Besin İsrafı)
|EBA İzle
|TRT İzle *
|19.00
|SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar)
|Kültür ve Miras (Bir Kahramanlık Destanı: Millî Mücadele-2)
|TRT İzle *
|19.30
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar)
|Bir Dua Tanıyorum: Sübhaneke Duası ve Anlamı
|EBA İzle
|TRT İzle *
|20.00
|TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar)
|Hayvanlar, Ülkeler, Yönler, Soru Kelimeleri
|TRT İzle *
|20.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|Saatler
|EBA İzle
|TRT İzle *
|21.00
|ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar)
|Prof. Dr. Ziya SELÇUK Millî Eğitim Bakanı
|EBA İzle
|TRT İzle *
EBA TV Ortaokul ders programı 29 Kasım 2020
|10.00
|FEN BİLİMLERİ-5
|Canlılar Dünyası / Genel Tekrar - Soru Çözümü
|10.20
|SOSYAL BİLGİLER-5
|Kültürümüzü Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Kültürümüz
|10.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5
|Ramazan Orucu ve Önemi
|11.00
|FEN BİLİMLERİ-6
|Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi
|11.20
|SOSYAL BİLGİLER-6
|Ünite Tekrarı
|11.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
|Namazın Kılınışı
|12.00
|FEN BİLİMLERİ-7
|Hücre Bölünmesi: Mayısoz
|12.20
|SOSYAL BİLGİLER-7
|Kültürümle Varım
|12.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7
|Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı
|13.00
|FEN BİLİMLERİ-8
|Katı Basıncı
|13.20
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8
|Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misakımilli'nin Kabulü
|13.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8
|İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
|14.00
|FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar)
|Canlılar Dünyası / Genel Tekrar - Soru Çözümü
|14.20
|SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar)
|Kültürümüzü Tanıyalım - Geçmişten Günümüze Kültürümüz
|14.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar)
|Ramazan Orucu ve Önemi
|15.00
|FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar)
|Solunum Sistemi - Boşaltım Sistemi
|15.20
|SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar)
|Ünite Tekrarı
|15.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6
|Namazın Kılınışı
|16.00
|FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar)
|Hücre Bölünmesi: Mayısoz
|16.20
|SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar)
|Kültürümle Varım
|16.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-7 (Tekrar)
|Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı
|17.00
|FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar)
|Katı Basıncı
|17.20
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar)
|Mebusan Meclisi’nin Toplanması ve Misakımilli'nin Kabulü
|17.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar)
|İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
EBA TV 29 Kasım lise ders programı
|10.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
|Haftanın Özeti
|10.10
|MATEMATİK-11
|Haftanın Özeti
|10.30
|TARİH-11
|Haftanın Özeti
|10.40
|FİZİK-11
|Haftanın Özeti
|10.50
|FELSEFE-11
|Haftanın Özeti
|11.00
|COĞRAFYA-11
|Haftanın Özeti
|11.10
|KİMYA-11
|Haftanın Özeti
|11.20
|İNGİLİZCE-11
|Haftanın Özeti
|11.30
|BİYOLOJİ-11
|Haftanın Özeti
|11.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
|Haftanın Özeti
|12.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|Haftanın Özeti
|12.10
|MATEMATİK-12
|Haftanın Özeti
|12.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12
|Haftanın Özeti
|12.40
|FİZİK-12
|Haftanın Özeti
|13.00
|COĞRAFYA-12
|Haftanın Özeti
|13.10
|KİMYA-12
|Haftanın Özeti
|13.20
|İNGİLİZCE-12
|Haftanın Özeti
|13.30
|BİYOLOJİ-12
|Haftanın Özeti
|13.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
|Haftanın Özeti
|14.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|AYT Hazırlık
|14.20
|MATEMATİK-12
|AYT Hazırlık
|14.40
|TARİH
|AYT Hazırlık
|15.00
|FİZİK-12
|AYT Hazırlık
|15.20
|COĞRAFYA-12
|AYT Hazırlık
|15.30
|KİMYA-12
|AYT Hazırlık
|16.00
|BİYOLOJİ-12
|AYT Hazırlık
|16.20
|Geometri
|16.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
|AYT Hazırlık
|16.50
|FELSEFE-12
|AYT Hazırlık
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|17.10
|MATEMATİK-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|17.30
|TARİH-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|17.40
|FİZİK-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|17.50
|FELSEFE-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|18.00
|COĞRAFYA-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|18.10
|KİMYA-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|18.20
|İNGİLİZCE-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|18.30
|BİYOLOJİ-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|18.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|19.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|19.10
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|19.30
|T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|19.40
|FİZİK-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|20.00
|COĞRAFYA-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|20.10
|KİMYA-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|20.20
|İNGİLİZCE-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|20.30
|BİYOLOJİ-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|20.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)
|Haftanın Özeti
|21.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|21.20
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|21.40
|TARİH (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|22.00
|FİZİK-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|22.20
|COĞRAFYA-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|22.30
|KİMYA-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|23.00
|BİYOLOJİ-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|23.20
|Geometri (Tekrar)
|23.40
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
|23.50
|FELSEFE-12 (Tekrar)
|AYT Hazırlık
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.