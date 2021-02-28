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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Şubat 2021 Pazar

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 28.02.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

28 Şubat 2021 Pazar 13:36
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Şubat 2021 Pazar
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 22 Şubat tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV 'de  verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV 'de  verilen uzaktan derslerin saatlerini araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

 EBA TV

İlköğretim dersleri saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

15 Şubat Pazartesi tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı 

ilkokul 27 Şubat 

 

Ortaokul  27 Şubat

 

Lise 27 Şubat 

 

EBA TV uydu ayarları nasıl yapılır?

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. , EBA TV Ortaokul HD 87. , EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

 

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA hesabına sahip olan öğrenciler TC kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. Hesaba sahip olmayan öğrenciler ise "https://www.eba.gov.tr/eba-sinif-bazli.html" adresi üzerinden EBA hesabı oluştur ekranına tıkladıktan sonra ekranda çıkan güvenlik kodu, TC kimlik numarası, Öğrenci Numarası ve Nüfus Cüzdanı üzerinde yer alan Seri No veya Cilt No girerek üyelik işlemlerini tamamlayabilecek.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başladı. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilmektedir.



Son Güncelleme: 28.02.2021 13:36
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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