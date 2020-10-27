TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Ekim 2020 Salı

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

26 Ekim 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 26 Ekim 2020

EBA TV ilköğretim ders programı 26 Ekim 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı İçinde ne var? (Türkçe Dil, Fen, Matematik, Müzik, Hareket ve Oyun Etkinlikleri) 09.00 TÜRKÇE-4 Milli Mücadele ve Atatürk (Kurallı Cümle Oluşturma ve Eş Anlamlı Kelimeler) 09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-1) 10.00 TÜRKÇE-3 Milli Mücadele ve Atatürk (Sana Borçluyuz Ta Derinden) 10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri) 11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Hikâyede Başlık, Konu ve Ana Fikir) 11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Onluğa Yuvarlama-2) 12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (K,k) 12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (K Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) 13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-0 Rakamı) 13.30 TÜRKÇE Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan Sorulara Cevap Verme 14.00 MATEMATİK Toplama işlemi-1 14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Aile-Akrabalık Adları (Kim?) - Okuma-Yazma Öğretimi U-u Sesi 15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Kurallı Cümle Oluşturma ve Eş Anlamlı Kelimeler) 15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-1) 16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Sana Borçluyuz Ta Derinden) 16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri) 17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Hikâyede Başlık, Konu ve Ana Fikir) 17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Onluğa Yuvarlama-2) 18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (K,k) 18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (K Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) 19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-0 Rakamı) 19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) İçinde ne var? (Türkçe Dil, Fen, Matematik, Müzik, Hareket ve Oyun Etkinlikleri) 20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK 21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan Sorulara Cevap Verme 21.30 MATEMATİK (Tekrar) Toplama işlemi-1 22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Aile-Akrabalık Adları (Kim?) - Okuma-Yazma Öğretimi U-u Sesi

EBA TV ortaöğretim ders programı 26 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Birey ve Toplum Teması 09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme 10.00 TÜRKÇE-6 Soru Çözümü 10.30 MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat 11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü 11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar 12.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam1 12.30 MATEMATİK-8 Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü 13.00 ARAPÇA-5 6.Cezm 13.30 TÜRKÇE Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma 14.00 MATEMATİK Örüntü Oluşturma 14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri) 15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Birey ve Toplum Teması 15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme 16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Soru Çözümü 16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat 17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü 17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar 18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam1 18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü 19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) 6.Cezm 19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma 20.00 MATEMATİK (Tekrar) Örüntü Oluşturma 20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri) 21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK

EBA TV Lise ders programı 26 Ekim 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi 09.30 MATEMATİK-9 Sayı Kümeleri 10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması" 10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Dünya Edebiyatından Bir Hikâye 11.00 MATEMATİK-10 Basit Olayların Olasılıkları 11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi 12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar 12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi 13.00 MATEMATİK-12 Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri 14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Medd-i Lâzım) 14.30 ARAPÇA-9 "1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması" 15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 "11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet" 15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Aile ve Çocuk 16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Ters ve Birleşik Orantı 16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Çokgen Çizim Yöntemleri 17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi 17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Sayı Kümeleri 18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) "2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması" 18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Dünya Edebiyatından Bir Hikâye 19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Basit Olayların Olasılıkları 19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi 20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar 20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi 21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri 22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Medd-i Lâzım) 22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması" 23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) "11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet" 23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Aile ve Çocuk

Uydu frekans ve şifreli yayın platformları kanal sıralaması bilgileri

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başındagelmeye başladı.

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.