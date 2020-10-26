TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Ekim 2020 Pazartesi

İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.
26 Ekim 2020 EBA TV
İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.
EBA TV ilkokul ders programı 26 Ekim 2020
EBA TV ilköğretim ders programı 26 Ekim 2020
|08.00
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı
|İçinde ne var? (Türkçe Dil, Fen, Matematik, Müzik, Hareket ve Oyun Etkinlikleri)
|09.00
|TÜRKÇE-4
|Milli Mücadele ve Atatürk (Kurallı Cümle Oluşturma ve Eş Anlamlı Kelimeler)
|09.30
|MATEMATİK-4
|Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-1)
|10.00
|TÜRKÇE-3
|Milli Mücadele ve Atatürk (Sana Borçluyuz Ta Derinden)
|10.30
|MATEMATİK-3
|Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri)
|11.00
|TÜRKÇE-2
|Birey ve Toplum (Hikâyede Başlık, Konu ve Ana Fikir)
|11.30
|MATEMATİK-2
|Doğal Sayılar (Onluğa Yuvarlama-2)
|12.00
|OKUYORUM YAZIYORUM
|Sesleri Tanıyoruz (K,k)
|12.30
|TÜRKÇE-1
|Okuyorum Yazıyorum (K Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
|13.00
|MATEMATİK-1
|Doğal Sayılar (Rakamlar-0 Rakamı)
|13.30
|TÜRKÇE
|Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan Sorulara Cevap Verme
|14.00
|MATEMATİK
|Toplama işlemi-1
|14.30
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Aile-Akrabalık Adları (Kim?) - Okuma-Yazma Öğretimi U-u Sesi
|15.00
|TÜRKÇE-4 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Kurallı Cümle Oluşturma ve Eş Anlamlı Kelimeler)
|15.30
|MATEMATİK-4 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-1)
|16.00
|TÜRKÇE-3 (Tekrar)
|Milli Mücadele ve Atatürk (Sana Borçluyuz Ta Derinden)
|16.30
|MATEMATİK-3 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri)
|17.00
|TÜRKÇE-2 (Tekrar)
|Birey ve Toplum (Hikâyede Başlık, Konu ve Ana Fikir)
|17.30
|MATEMATİK-2 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Onluğa Yuvarlama-2)
|18.00
|OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar)
|Sesleri Tanıyoruz (K,k)
|18.30
|TÜRKÇE-1 (Tekrar)
|Okuyorum Yazıyorum (K Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)
|19.00
|MATEMATİK-1 (Tekrar)
|Doğal Sayılar (Rakamlar-0 Rakamı)
|19.30
|OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)
|İçinde ne var? (Türkçe Dil, Fen, Matematik, Müzik, Hareket ve Oyun Etkinlikleri)
|20.30
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK
|21.00
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan Sorulara Cevap Verme
|21.30
|MATEMATİK (Tekrar)
|Toplama işlemi-1
|22.00
|1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Aile-Akrabalık Adları (Kim?) - Okuma-Yazma Öğretimi U-u Sesi
EBA TV ortaöğretim ders programı 26 Ekim 2020
|09.00
|TÜRKÇE-5
|Birey ve Toplum Teması
|09.30
|MATEMATİK-5
|Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme
|10.00
|TÜRKÇE-6
|Soru Çözümü
|10.30
|MATEMATİK-6
|Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat
|11.00
|TÜRKÇE-7
|Soru Çözümü
|11.30
|MATEMATİK-7
|Rasyonel Sayılar
|12.00
|TÜRKÇE-8
|Cümlede Anlam1
|12.30
|MATEMATİK-8
|Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü
|13.00
|ARAPÇA-5
|6.Cezm
|13.30
|TÜRKÇE
|Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma
|14.00
|MATEMATİK
|Örüntü Oluşturma
|14.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri)
|15.00
|TÜRKÇE-5 (Tekrar)
|Birey ve Toplum Teması
|15.30
|MATEMATİK-5 (Tekrar)
|Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme
|16.00
|TÜRKÇE-6 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|16.30
|MATEMATİK-6 (Tekrar)
|Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat
|17.00
|TÜRKÇE-7 (Tekrar)
|Soru Çözümü
|17.30
|MATEMATİK-7 (Tekrar)
|Rasyonel Sayılar
|18.00
|TÜRKÇE-8 (Tekrar)
|Cümlede Anlam1
|18.30
|MATEMATİK-8 (Tekrar)
|Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü
|19.00
|ARAPÇA-5 (Tekrar)
|6.Cezm
|19.30
|TÜRKÇE (Tekrar)
|Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma
|20.00
|MATEMATİK (Tekrar)
|Örüntü Oluşturma
|20.30
|5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri)
|21.00
|YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN
|Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK
EBA TV Lise ders programı 26 Ekim 2020
|09.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
|Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi
|09.30
|MATEMATİK-9
|Sayı Kümeleri
|10.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9
|"2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması"
|10.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
|Dünya Edebiyatından Bir Hikâye
|11.00
|MATEMATİK-10
|Basit Olayların Olasılıkları
|11.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
|1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
|12.00
|MATEMATİK-11
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|12.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
|1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
|13.00
|MATEMATİK-12
|Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
|13.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE
|Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri
|14.00
|KUR'AN-I KERİM
|Tecvid (Medd-i Lâzım)
|14.30
|ARAPÇA-9
|"1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması"
|15.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9
|"11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet"
|15.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9
|Aile ve Çocuk
|16.00
|MUHASEBE VE FİNANSMAN 9
|Ters ve Birleşik Orantı
|16.30
|MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9
|Çokgen Çizim Yöntemleri
|17.00
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar)
|Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi
|17.30
|MATEMATİK-9 (Tekrar)
|Sayı Kümeleri
|18.00
|DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar)
|"2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması"
|18.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar)
|Dünya Edebiyatından Bir Hikâye
|19.00
|MATEMATİK-10 (Tekrar)
|Basit Olayların Olasılıkları
|19.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar)
|1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi
|20.00
|MATEMATİK-11 (Tekrar)
|Trigonometrik Fonksiyonlar
|20.30
|TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar)
|1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi
|21.00
|MATEMATİK-12 (Tekrar)
|Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
|21.30
|9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar)
|Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri
|22.00
|KUR'AN-I KERİM (Tekrar)
|Tecvid (Medd-i Lâzım)
|22.30
|ARAPÇA-9 (Tekrar)
|"1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması"
|23.00
|TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar)
|"11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet"
|23.30
|ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar)
|Aile ve Çocuk
Uydu frekans ve şifreli yayın platformları kanal sıralaması bilgileri
MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.