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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Ekim 2020 Pazartesi

26 Ekim 2020 Pazartesi gününün önemli manşetlerinden TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

26 Ekim 2020 Pazartesi 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 26 Ekim 2020 Pazartesi
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

26 Ekim 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 26 Ekim 2020


31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV ilköğretim ders programı 26 Ekim 2020

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı İçinde ne var? (Türkçe Dil, Fen, Matematik, Müzik, Hareket ve Oyun Etkinlikleri)    
  09.00 TÜRKÇE-4 Milli Mücadele ve Atatürk (Kurallı Cümle Oluşturma ve Eş Anlamlı Kelimeler)    
  09.30 MATEMATİK-4 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-1)    
  10.00 TÜRKÇE-3 Milli Mücadele ve Atatürk (Sana Borçluyuz Ta Derinden)    
  10.30 MATEMATİK-3 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri)    
  11.00 TÜRKÇE-2 Birey ve Toplum (Hikâyede Başlık, Konu ve Ana Fikir)    
  11.30 MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Onluğa Yuvarlama-2)    
  12.00 OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (K,k)    
  12.30 TÜRKÇE-1 Okuyorum Yazıyorum (K Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)    
  13.00 MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Rakamlar-0 Rakamı)    
  13.30 TÜRKÇE Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan Sorulara Cevap Verme    
  14.00 MATEMATİK Toplama işlemi-1    
  14.30 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Aile-Akrabalık Adları (Kim?) - Okuma-Yazma Öğretimi U-u Sesi    
  15.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Kurallı Cümle Oluşturma ve Eş Anlamlı Kelimeler)    
  15.30 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi (Çıkarma İşlemi-1)    
  16.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Sana Borçluyuz Ta Derinden)    
  16.30 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Eldesiz ve Eldeli Toplama İşlemleri)    
  17.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Birey ve Toplum (Hikâyede Başlık, Konu ve Ana Fikir)    
  17.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Onluğa Yuvarlama-2)    
  18.00 OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (K,k)    
  18.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (K Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2)    
  19.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Rakamlar-0 Rakamı)    
  19.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) İçinde ne var? (Türkçe Dil, Fen, Matematik, Müzik, Hareket ve Oyun Etkinlikleri)    
  20.30 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK    
  21.00 TÜRKÇE (Tekrar) Öykü Ögeleriyle İlgili Sorulan Sorulara Cevap Verme    
  21.30 MATEMATİK (Tekrar) Toplama işlemi-1    
  22.00 1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Aile-Akrabalık Adları (Kim?) - Okuma-Yazma Öğretimi U-u Sesi

EBA TV ortaöğretim ders programı 26 Ekim 2020

09.00 TÜRKÇE-5 Birey ve Toplum Teması    
  09.30 MATEMATİK-5 Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme    
  10.00 TÜRKÇE-6 Soru Çözümü    
  10.30 MATEMATİK-6 Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat    
  11.00 TÜRKÇE-7 Soru Çözümü    
  11.30 MATEMATİK-7 Rasyonel Sayılar    
  12.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam1    
  12.30 MATEMATİK-8 Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü    
  13.00 ARAPÇA-5 6.Cezm    
  13.30 TÜRKÇE Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma    
  14.00 MATEMATİK Örüntü Oluşturma    
  14.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri)    
  15.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Birey ve Toplum Teması    
  15.30 MATEMATİK-5 (Tekrar) Doğal Sayılarla İşlemler/Zihinden Çarpma-Bölme    
  16.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Soru Çözümü    
  16.30 MATEMATİK-6 (Tekrar) Çarpanlar ve Katlar/Ortak Bölen-Ortak Kat    
  17.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Soru Çözümü    
  17.30 MATEMATİK-7 (Tekrar) Rasyonel Sayılar    
  18.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam1    
  18.30 MATEMATİK-8 (Tekrar) Üslü İfadeler/Çözümleme ve Bilimsel Gösterim Soru Çözümü    
  19.00 ARAPÇA-5 (Tekrar) 6.Cezm    
  19.30 TÜRKÇE (Tekrar) Büyük Harf ve Noktalama İşaretlerini Uygun Yerde Kullanma    
  20.00 MATEMATİK (Tekrar) Örüntü Oluşturma    
  20.30 5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Ev Eşyaları Nerede? - Hangi Renk? - Türkçe Okuma Yazma (P-R Harfleri)    
  21.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Dr. Dt. Ece ÖZTOPRAK

EBA TV Lise ders programı 26 Ekim 2020

09.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi    
  09.30 MATEMATİK-9 Sayı Kümeleri    
  10.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 "2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması"    
  10.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Dünya Edebiyatından Bir Hikâye    
  11.00 MATEMATİK-10 Basit Olayların Olasılıkları    
  11.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi    
  12.00 MATEMATİK-11 Trigonometrik Fonksiyonlar    
  12.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi    
  13.00 MATEMATİK-12 Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler    
  13.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri    
  14.00 KUR'AN-I KERİM Tecvid (Medd-i Lâzım)    
  14.30 ARAPÇA-9 "1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması"    
  15.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 "11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet"    
  15.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Aile ve Çocuk    
  16.00 MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Ters ve Birleşik Orantı    
  16.30 MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Çokgen Çizim Yöntemleri    
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Döneminde Durum Hikâyesi    
  17.30 MATEMATİK-9 (Tekrar) Sayı Kümeleri    
  18.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) "2. İslam İnancında İmanın Mahiyeti c) İman Amel İlişkisi d) İmanın Taklitten Kurtarılarak Tahkike Ulaşması"    
  18.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Dünya Edebiyatından Bir Hikâye    
  19.00 MATEMATİK-10 (Tekrar) Basit Olayların Olasılıkları    
  19.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) 1940-1960 Yılları Arasında Türk Hikâyesi    
  20.00 MATEMATİK-11 (Tekrar) Trigonometrik Fonksiyonlar    
  20.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi Hikâyesi    
  21.00 MATEMATİK-12 (Tekrar) Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler    
  21.30 9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Aile, Ev, Çevre (Nerede? Hangi Renk?) - P ve R Harfleri    
  22.00 KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Tecvid (Medd-i Lâzım)    
  22.30 ARAPÇA-9 (Tekrar) "1‐10 Arası Sıra Sayıları ve Cümlede Kullanılışları İşaret Zamirleri Basit Sıfat Tamlaması"    
  23.00 TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) "11 İbadet Kavramı 12 İbadetin Kabul Şartları Niyet"    
  23.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Aile ve Çocuk

Uydu frekans ve şifreli yayın platformları kanal sıralaması bilgileri

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 26.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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