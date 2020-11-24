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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Kasım 2020 Salı

Basında yer almaya başladığı ilk andan beri dikkat çeken TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberine dair yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 24-11-2020 tarihli haberimizden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

24 Kasım 2020 Salı 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Kasım 2020 Salı
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

20 Kasım 2020 EBA TV

İlköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 20 Kasım 2020

10.00 TÜRKÇE-5 Konu, Başlık, Ana Duygu, Ana Düşünce EBA İzle TRT İzle *
  10.20 MATEMATİK-5 Parantezli İşlemler EBA İzle TRT İzle *
  10.40 İNGİLİZCE-5 Games and Hobbies EBA İzle TRT İzle *
  11.00 TÜRKÇE-6 Çekim Ekleri EBA İzle TRT İzle *
  11.20 MATEMATİK-6 Kümeler - Tam Sayılar EBA İzle TRT İzle *
  11.40 İNGİLİZCE-6 Downtown EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRKÇE-7 Parçada Anlam EBA İzle TRT İzle *
  12.20 MATEMATİK-7 Devirli Ondalık Sayılar ve Rasyonel Sayılarda Sıralama EBA İzle TRT İzle *
  12.40 İNGİLİZCE-7 Biographies EBA İzle TRT İzle *
  13.00 TÜRKÇE-8 Cümlede Anlam Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  13.20 MATEMATİK-8 Tam Kare Olmayan Pozitif Tam Sayıların Karekökü ve a√(b) Gösterim EBA İzle TRT İzle *
  13.40 İNGİLİZCE-8 In the Kitchen EBA İzle TRT İzle *
  14.00 TÜRKÇE-5 (Tekrar) Konu, Başlık, Ana Duygu, Ana Düşünce EBA İzle TRT İzle *
  14.20 MATEMATİK-5 (Tekrar) Parantezli İşlemler EBA İzle TRT İzle *
  14.40 İNGİLİZCE-5 (Tekrar) Games and Hobbies EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar) Çekim Ekleri EBA İzle TRT İzle *
  15.20 MATEMATİK-6 (Tekrar) Kümeler - Tam Sayılar EBA İzle TRT İzle *
  15.40 İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Downtown EBA İzle TRT İzle *
  16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar) Parçada Anlam EBA İzle TRT İzle *
  16.20 MATEMATİK-7 (Tekrar) Devirli Ondalık Sayılar ve Rasyonel Sayılarda Sıralama EBA İzle TRT İzle *
  16.40 İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Biographies EBA İzle TRT İzle *
  17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar) Cümlede Anlam Soru Çözümü EBA İzle TRT İzle *
  17.20 MATEMATİK-8 (Tekrar) Tam Kare Olmayan Pozitif Tam Sayıların Karekökü ve a√(b) Gösterim EBA İzle TRT İzle *
  17.40 İNGİLİZCE-8 (Tekrar) In the Kitchen EBA İzle TRT İzle *
  18.00 BECERİ ÖĞRETİMİ Söyleme-Çalma    
  18.30 TÜRK İŞARET DİLİ Meslekler, Sıfatlar    
  20.00 YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN

 

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

EBA TV Ortaokul ders programı 20 Kasım 2020

09.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Değişmek, Değiştir, Değişik (Türkçe, Drama, Oyun, Müzik ve Hareket Etkinlikleri) EBA İzle  
  10.00 MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (5'er Ritmik Sayma) EBA İzle TRT İzle *
  10.30 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okul Kuralları-1) EBA İzle TRT İzle *
  11.00 HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Okul Kuralları-2) EBA İzle TRT İzle *
  11.30 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (N Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Öğrendiğimiz Harfleri Tekrar Ediyoruz( E,L,A,K,İ,N)-1) EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (10 Kasım Atatürk'ü Anma) EBA İzle TRT İzle *
  13.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Atatürk'ten Anılar) EBA İzle TRT İzle *
  13.30 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-1) EBA İzle TRT İzle *
  14.00 MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Onluk Bozarak Çıkarma İşlemi) EBA İzle TRT İzle *
  14.30 HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Parayı Dikkatli Harcamak) EBA İzle TRT İzle *
  15.00 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk) EBA İzle TRT İzle *
  15.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar) Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk’ün Çocuk Sevgisi-Kesme İşareti) EBA İzle TRT İzle *
  16.00 MATEMATİK-3 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Zihinden Toplama) EBA İzle TRT İzle *
  16.30 HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Komşu Olalım-1) EBA İzle TRT İzle *
  17.00 İNGİLİZCE-3 (Tekrar)   EBA İzle TRT İzle *
  17.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar) Milli Mücadele ve Atatürk (Deyimler, Noktalama İşaretleri) EBA İzle TRT İzle *
  18.00 MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi (Problem Çözme ve Problem Kurma-1) EBA İzle TRT İzle *
  18.30 FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Besinler/Canlılar ve Yaşam (Besinler ve Özellikleri/ Vitaminler-Su ve Mineraller) EBA İzle TRT İzle *
  19.00 SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Kültür ve Miras (10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü) EBA İzle TRT İzle *
  19.30 İNGİLİZCE-4 (Tekrar)   EBA İzle TRT İzle *
  20.00 BİLİŞSEL BECERİLER (Tekrar) Farklı Olanı Bulma EBA İzle TRT İzle *
  20.30 TÜRK İŞARET DİLİ (Tekrar) Meslekler, Sıfatlar EBA İzle TRT İzle *
  21.00 VELİ KUŞAĞI - BİZDEN  

 

EBA TV 20 Kasım lise ders programı

10.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  10.10 MATEMATİK-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  10.30 TARİH-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  10.40 FİZİK-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  11.00 COĞRAFYA-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  11.10 KİMYA-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  11.20 İNGİLİZCE-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  11.30 BİYOLOJİ-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  11.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  12.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  12.10 MATEMATİK-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  12.30 TARİH-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  12.40 FİZİK-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  12.50 FELSEFE-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  13.00 COĞRAFYA-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  13.10 KİMYA-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  13.20 İNGİLİZCE-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  13.30 BİYOLOJİ-10 Haftanın Özeti   TRT İzle *
  13.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  14.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  14.20 MATEMATİK-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  14.40 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  15.00 FİZİK-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  15.20 COĞRAFYA-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  15.30 KİMYA-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  16.00 BİYOLOJİ-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  16.20 Geometri/Problemler TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  16.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  16.50 FELSEFE-12 TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  17.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  17.10 MATEMATİK-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  17.30 TARİH-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  17.40 FİZİK-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  18.00 COĞRAFYA-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  18.10 KİMYA-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  18.20 İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  18.30 BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  18.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  19.10 MATEMATİK-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  19.30 TARİH-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  19.40 FİZİK-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  19.50 FELSEFE-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  20.00 COĞRAFYA-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  20.10 KİMYA-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  20.20 İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  20.30 BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Haftanın Özeti   TRT İzle *
  20.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Haftanın Özeti EBA İzle TRT İzle *
  21.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  21.20 MATEMATİK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  21.40 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  22.00 FİZİK-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  22.20 COĞRAFYA-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  22.30 KİMYA-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  23.00 BİYOLOJİ-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  23.20 Geometri/Problemler (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  23.40 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *
  23.50 FELSEFE-12 (Tekrar) TYT Hazırlık EBA İzle TRT İzle *


 

 

 

 

 

 

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 24.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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