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TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Eylül 2020 Perşembe

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 24 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 00:01
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Eylül 2020 Perşembe
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İlköğretim, ortaöğretim ve lise için uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden 31 Ağustos tarihinde başladıktan sonra pek çok öğrenci EBA TV üzerinden verilen derslerin hangi günlerde ve saat kaçta olduğunu araştırmaya başladı. Covid-19 için alınan tedbirler sonrasında eğitimlerin uzaktan olması sebebi ile hazırlıklar devam ederken öğrenciler de EBA TV üzerinden verilen uzaktan derlersin saatlerini araştırmaya başladı.

23 Eylül 2020 EBA TV

ilköğretim ders programı saat 09.00’da başlayarak 10.00’da 1.sınıflar verilen eğitimler ile bitecek. Daha sonrasında ise 5. Sınıf dersleri ile devam edecek.

EBA TV ilkokul ders programı 23 Eylül 2020

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim ile birlikte merak edilenlerin başında ders programları gelmeye başladı.

 

EBA TV ortaöğretim ders programı 23 Eylül 2020


EBA TV lise ders programı 23 Eylül 2020


Canlı derslerin gün ve saatleri 23 Eylül 2020

MEB bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklananlara göre yeni eğitim öğretim yılı 1 Eylül itibari ile başlıyor. Uzaktan eğitimler TRT EBA TV üzerinden takip edilebildiği gibi http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr adresleri üzerinden de takip edilebilecek.



Son Güncelleme: 24.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Ders ProgramlarıEBA TV
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